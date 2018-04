O senso crítico na mídia escrita

Desde os primeiros escritos do pensador canadense Herbert Marshall McLuhan, as diversas formas de comunicação passaram a interessar amiúde aos acadêmicos. O seu livro, A Galáxia de Gutenberg e o conceito de "aldeia global" estimularam tanto os debates sobre este tema, que hoje as Universidades têm até uma disciplina intitulada Ciências da Comunicação. O conteúdo concentra-se quase sempre na análise crítica dos meios de comunicação de massa. Não se pode dizer, é claro, que todo esse interesse decorreu apenas de sua obra, mas é preciso reconhecer seu grau de importância, na mesma proporção do conceito de indústria cultural elaborado por Theodor W. Adorno e Max Horkheimer em 1947. Seja como for, o fato é que atualmente discute-se muito a função sociopolítica da informação pública, da notícia, seus meandros, caminhos, impactos e efeitos junto à sociedade. O livro Pensando contra os Fatos, de autoria da professora Sylvia Moretzsohn, propõe uma discussão interessante e não menos polêmica, sobre jornalismo e cotidiano. Pretende a autora, mostrar resultados sociais das informações e notícias do que ela chama de "senso comum" e "senso crítico". A intenção do trabalho é louvável, mas em certos momentos a autora tornar-se extremamente exigente com os profissionais do jornalismo e o resultado final do seu trabalho que chega ao grande público. Esperar que a notícia veiculada pelas grandes mídias como o rádio e a televisão, por exemplo, tragam consigo substancioso grau de criticidade, é uma expectativa exagerada. Aliás, na própria mídia impressa, em que o espaço para análises mais profundas é quase sempre maior, há também dificuldades nesse sentido. Além do mais, o que podemos entender, precisamente, por "senso crítico" nesse caso? Dificilmente é algo mais que um conceito fluido no qual prevalecem as opiniões pessoais e, portanto, com forte carga ideológica de quem escreve sobre a notícia. Assim, a conotação sociopolítica do fato noticioso, fica muito ao sabor da orientação político-ideológica do seu intérprete. Nesse caso, o "senso crítico" ao qual se refere a autora, perde seu ponto de equilíbrio e de eqüidistância. Ele e a notícia serão ideologizados, pendendo para um lado ou para outro, para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Acreditar simplesmente na isenção ideológica de um acontecimento político, social ou mesmo de fatos do cotidiano, é algo muito pueril e sem sentido. A neutralidade nesse caso é mera utopia. Se dizer apolítico, é o mesmo que assumir uma posição política. Somos essencialmente políticos, mas com diferentes conotações e interpretações ideológicas diante dos fatos. E esta é uma situação alheia à nossa vontade. Portanto, o "senso crítico" do qual fala a autora, não é tão crítico assim quanto possa parecer de início. Dessa forma, a informação e a notícia já chegariam ao destinatário com um "parti-pris" ideológico que, do mesmo modo que o "senso comum", pode também comprometer a veracidade dos fatos. E aqui, jornalismo informativo e opinativo, de certa forma, se equivalem. Um não é mais verdadeiro nem mais completo que o outro. O primeiro, porque fica mesmo devendo em conteúdo informativo. As atenuantes, nesse caso, são o tempo e a velocidade que os meios de comunicação eletrônicos sempre imprimem à notícia. Os jornalistas nada podem fazer, porque se trata de uma orientação empresarial baseada na maximização do lucro. Prevalece a velha máxima do "time is money". Já o jornalismo opinativo, quase sempre, traz consigo um conteúdo ideologicamente dirigido, portanto, viciado. Às exceções, ainda bem que elas existem, nossa reverência. Ao mesmo tempo, incomoda à autora, a displicência com que jornalistas e autoridades tratam de alguns problemas do nosso cotidiano. Diz ela o seguinte: "o alto grau de comunicabilidade, que evidencia uma identificação fundamental à vida cotidiana, freqüentemente esgota-se na descrição de situações capazes de comover o público, sem alcançar um nível de argumentação que leve a questionar por que as coisas são como são. Além disso, diferentemente do que seria coerente com o exercício profissional, este exemplo indica que o jornalismo não apenas não bebe na fonte da sociologia crítica como pretende substituir toda e qualquer sociologia." Ora, não é bem assim. Aliás, não é assim. Por justiça, é preciso evitar generalizações. Desnecessário nomear jornalistas que em seus textos vão fundo nas questões sociais e políticas, especialmente na imprensa escrita. Temos muitos exemplos no jornalismo brasileiro e internacional. Se para isso, se valem ou não, da sociologia crítica, é uma questão desimportante que certamente não compromete a qualidade do seu trabalho. Devo reiterar, porém, o que já disse anteriormente. O livro da professora Moretzsohn é extremamente instigante, com análises polêmicas, que certamente se adequarão muito bem ao debate acadêmico. Além disso, estamos diante de outra perspectiva de discussões acerca do trabalho sociopolítico do jornalista, com o qual podemos concordar ou não. Se de uma parte, não é uma obra revolucionária ou inovadora é, quando menos, uma contribuição que deverá enriquecer muito os debates sobre o tema. A Universidade está se ressentindo de trabalhos dessa ordem para sair da mesmice.