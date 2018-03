Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção no signo de Leão; a Lua míngua em Gêmeos. Enquanto isso, aqui na Terra cada ser humano entoa a frase EU SOU e através dela emite um chamado amoroso, que busca evocar uma resposta para que, com todo mundo unido e em uníssono, o brilho verdadeiro de nossa espécie seja revelado. Por enquanto, todos funcionamos em confinamento, convencidos de que o Universo é por lá ao passo que nossas vidas acontecem por aqui. Todos afirmamos EU SOU, pois destilamos dessa frase singela a percepção de viver e de termos um brilho que encanta. Porém, da mesma forma que nossa estrela Sol não brilha sozinha, mas em conjunto com um grupo de outras estrelas, assim mesmo nosso verdadeiro brilho não se expande individualmente, mas dependendo da integração com o grupo humano ao qual pertencemos. Nisso reside o segredo do amor. ÁRIES 21-3 a 20-4 É ótimo dar um respiro aos dilemas, encher a alma com certezas e, por isso, dedicar-se à ação. Isso é ótimo, porém, sempre é necessário agir com sabedoria, de modo que a falta de dilemas não alimente um tipo de impulsividade inútil e contraproducente. TOURO 21-4 a 20-5 Apesar de as certezas desintegrarem o sofrimento provocado pelas dúvidas, ao mesmo tempo essas também motivam atitudes impulsivas e, na maior parte das vezes, destrutivas. Por isso, acalente as certezas, mas tenha cuidado com elas também. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Há uma certa e nada sutil discordância entre o brilho que você imagina ao comunicar uma idéia e a maneira com que esta é recebida pelas pessoas que a ouvem. Evite decepcionar-se, mas aproveite a situação para aprimorar a comunicação. CÂNCER 21-6 a 21-7 O excesso de preocupações de ordem material é um obstáculo muito forte, mas que precisa ser enfrentado e superado da melhor forma possível, pois é o que realmente tumultua o seu verdadeiro progresso, mais espiritual e menos material. LEÃO 22-7 a 22-8 Tudo que você vinha buscando era uma certeza que pudesse nortear atitudes e decisões. Porém, agora que você a encontrou, esta não parece satisfazer sua alma. Esse é um bom sinal, às avessas, porque faz você retomar as saudáveis dúvidas. VIRGEM 23-8 a 22-9 Passe o maior tempo possível na solidão, pois a companhia de pessoas não tende a ser positiva, nem hoje nem amanhã. Faça da solidão uma boa amiga, pois só ela tende a lhe garantir uma visão clara do panorama à sua frente. LIBRA 23-9 a 22-10 Coisas que foram ditas acabaram caindo no vazio, provocando desdita. Porém, sua alma não deve permanecer tempo demais se lamentando a respeito de nada. No fim, num futuro próximo, você perceberá que nada melhor poderia ter acontecido. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 As pessoas afirmam e sentenciam, mas fazem isso em nome de ir além da insegurança que sentem intimamente, e não porque realmente estejam motivadas a seguir em frente. Por isso, é bom ouvir com certo cuidado o que for dito hoje. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Filtre as idéias, passe-as pelo crivo do bom senso, já que, ainda que sua alma se veja tomada pelo entusiasmo e, por isso, prometa a si mesma que realizará imediatamente tudo que for idealizado, a prática poderá ficar aquém do esperado. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Superar o passado e abraçar o futuro é algo muito bom na imaginação, mas difícil de se realizar. Porém, as coisas são como são, o entusiasmo provocado pela imaginação é real, tanto quanto o esforço necessário para superar o passado. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Você precisa levar em conta que as pessoas que mais se dão ares de importância talvez sejam as que menos valor tenham. A concordância entre a propagando e a capacidade raramente é verdadeira. As pessoas exageram, e muito! PEIXES 20-2 a 20-3 A desordem toma conta de tudo, mas você não precisa se assustar com nada do que acontece, apenas deixar acontecer, observando tudo como uma testemunha distante. Este momento passará sem deixar rastros, desde que você lhe abra passagem.