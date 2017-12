O samba de tradição nordestina

O cantor pernambucano Josildo Sá uniu-se ao clarinetista paulista Paulo Moura para mostrar um suingado panorama do samba nordestino, incluindo Luiz Gonzaga e Zé Dantas (Forró de Mané Vito), Cecéu (Pra Virar Lobisomem) e Caçote do Rojão (Eu Gosto de Você), além de composições de Moura e Sá. No Nordeste, o samba pode ser sinônimo de forró, tocado com sanfona e zabumba. É também conhecido como ''''samba de latada'''', expressão que dá título ao CD que a dupla lançou pela Rob Digital e apresenta na choperia do Sesc Pompéia (Rua Clélia, 93, tel. 3871-7700) hoje e amanhã, às 21 horas. Os ingressos custam de R$ 4 a R$ 16.