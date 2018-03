O Rolls-Royce Amarelo, do luxo à sucata Embora o carro amarelo seja um Rolls-Royce, o filme que o TCM apresenta às 17h20 é aquilo que os críticos chamavam, de ?ônibus? nos anos 60. Um filme em episódios, formado por várias histórias. O diretor Anthony Asquith e o dramaturgo Terence Rattigan, ambos figuras de prestígio do cinema britânico, haviam feito, pouco antes, Gente Muito Importante, lançando, com o casal Burton/Taylor, o conceito dos ?vips?. Aqui, são três histórias que mostram como o Rolls-Royce amarelo decai até virar sucata. Quer saber os atores? Rex Harrison, Shirley MacLaine, Ingrid Bergman, George C. Scott, Omar Sharif, Jeanne Moreau, Alain Delon. Com uma constelação desse quilate, viajar com Asquith e Rattigan é tudo, menos tedioso.