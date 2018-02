O riso liberta o homem das amarras da lógica única No canto IX da Odisseia, Ulisses diz ter rido depois de escapar da aniquilação pelo ciclope Polifemo. Quando o ciclope perguntou quem ele era, Ulisses o enganou com um jogo de palavras: "Meu nome é ninguém." Era um riso de vitória sobre o medo e a angústia. Ulisses torna-se uma espécie de herói cômico, aquele que tem a astúcia de "todo mundo e ninguém", é a esperteza apontada por Brecht nos pobres-diabos, que usam a própria cabeça para encher a barriga. A pesquisadora Cleise Furtado Mendes estuda os efeitos da catarse cômica, experiência que dribla a lógica e passa pelas veredas da paixão. A comicidade é capaz de virar pelo avesso verdades definitivas e de arrancar as máscaras de que se forma o medo.