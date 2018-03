O Retorno leva Margarida de Prata de 2009 O Retorno, filme de Rodolfo Nanni, ganhou a Margarida de Prata, prêmio atribuído pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A entidade justifica o prêmio "pelos valores humanos e cristãos indispensáveis à formação de uma nova sociedade, justa e fraterna" contidos na obra. Em 1958, Nanni realizou o documentário O Drama das Secas no semiárido nordestino e lá voltou, 50 anos depois, para ver se as condições haviam mudado. O resultado dessa nova visita é O Retorno, filme agora contemplado pela CNBB. A entrega será no dia 14 de julho, em Porto Alegre, durante o Mutirão de Comunicação América Latina e Caribe.