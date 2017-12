O retorno de Antunes Filho à Pedra do Reino e à sua estética Para quem perdeu ou gostaria de rever, A Pedra do Reino, teatralização de Antunes Filho para o Romance d''''A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, volta ao cartaz no Teatro Anchieta. Entre os muitos bons motivos para ver, está o retorno da estética solar desse diretor, como os deslocamentos em conjunto, que resultam em imagens belas, sua poesia cênica e seu humor. Tem ainda o brilho do ator Lee Thalor no papel do rei pícaro Quaderna, que narra suas aventuras da cela onde é interrogado por um corregedor. E, claro, há o romance, escrito por Suassuna em 1971, uma obra importante tanto para a vida do autor - a inspiração primeira é a sua saga familiar - quanto para a literatura brasileira. Serviço A Pedra do Reino. 90 min. 14 anos. Sesc Anchieta (320 lug.). Rua Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6.ª e sáb., 21 h; dom., 19 h. R$ 20. Até 16/12