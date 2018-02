O restabelecimento da evolução Data estelar: Mercúrio retoma seu movimento direto em Capricórnio; a Lua continua crescendo no signo de Áries. Enquanto isso, aqui na Terra, apesar de haver legitimidade no lamento que decorre de se contemplar os imprestáveis se divertirem no conforto e bem-estar ao passo que os dignos sofrem, deve-se medir a realidade pelas alturas do espírito e não pelas correntes subterrâneas. O excesso de conforto é o cemitério do espírito e apesar de que ninguém em seu são juízo daria a bem-vinda às dificuldades, é na bigorna dos obstáculos que se tempera o poder de reinventar a civilização. Inúmeras pessoas ocultam seus infortúnios sob a máscara de suposto bem-estar e conforto material, nações inteiras fazem isso. Quando se aproveitam as dificuldades em curso, enfrentando-as com ânimo criativo, o ímpeto da evolução é restabelecido. ÁRIES 21-3 a 20-4 Faça tudo com carinho e amor, principalmente nos momentos em que tiver de lidar com pessoas que ofenderam você e que ainda conspiram para derrubar seus interesses. O amor é o único remédio capaz de anular essas contrariedades. TOURO 21-4 a 20-5 Deixar tudo para depois não é a atitude que vai melhorar a situação. Enfrente, faça agora mesmo tudo que a necessidade colocar em seu caminho, mesmo que tais assuntos não estejam agendados para hoje. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Observe os sinais, porque o destino anda afiado o suficiente para prover com as devidas respostas de forma imediata. Isso coloca sua alma na berlinda, o que significa que é necessário evoluir com uma rapidez fora do normal. CÂNCER 21-6 a 21-7 A pior das traições que você sofreu no passado é ter se acostumado a desconfiar da maior parte das pessoas, senão de todas. Sem um mínimo de confiança, a perspectiva de um relacionamento amoroso se afasta a cada dia um pouco mais. LEÃO 22-7 a 22-8 Confiar nas pessoas é um atrevimento, porque tudo indicaria ser melhor desconfiar do que acreditar nelas. Porém, assim andam as coisas por causa dessa tolice. Pense: como evoluir sem haver mínima confiança nos relacionamentos humanos? VIRGEM 23-8 a 22-9 Você não poderia ser consciente das bênçãos que acontecem ininterruptamente, não fossem os momentos adversos que aconteceram e que foram superados de forma surpreendente. Por isso, veja com bons olhos o surgimento dos problemas. LIBRA 23-9 a 22-10 Segredos vão, segredos vêm, as pessoas se sentem no controle da situação na mesma medida em que sabem segredos a respeito das outras. Enquanto isso, a mente precisa se concentrar em assuntos muito mais importantes e vitais. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Em muitos casos, a frieza não coloca a distância desejada, mas pelo contrário, acaba atraindo ainda mais a atenção da pessoa que você desejaria afastar. Aja com mais naturalidade, desintegre o relacionamento com indiferença. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Tornar-se responsável não significa apenas cumprir todos os deveres e obrigações, mas principalmente assumir a autoria das eventuais falhas que acontecerem, de modo que essas possam ser consertadas com rapidez e eficiência. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Nem sempre será melhor intervir diretamente nos acontecimentos. Às vezes, como agora, é propício silenciar e observar com atenção o desenrolar dos acontecimentos. Provavelmente, algumas coisas se resolverão por si sós. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 É necessário manter um certo domínio das situações e relacionamentos, conhecendo a verdade e agindo de acordo com ela. Porém, ainda mais necessário é que essa atitude não se transforme em paranoia ou em mania de controle. PEIXES 20-2 a 20-3 Nutra seus melhores desejos e aspirações, sacrifique tudo a todo momento em nome do que for mais elevado e nobre de realizar. Se você conseguir se manter a cada dia mais tempo focalizando a mente assim, tudo dará muito certo.