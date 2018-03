Data estelar: Júpiter inicia retrogradação; a Lua atinge a fase quarto minguante no signo de Peixes. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade não será salva pelo sacrifício do Cristo nem pela coragem de Buda, que derrotou a ignorância, porque cada um de nós depende apenas de decisão e prática para ir além desse calabouço existencial que nos confina dentro de limites que se tornaram insuportáveis. Desanimar é fácil, deprimir-se é inglório, cada um de nós errou o suficiente para sentir a culpa roendo as entranhas, mas bem mais profunda do que todas essas razões é a própria natureza da mente, que intui um mundo maior e melhor para existir. Neste momento, cada um de nós haverá de resgatar a ideia, pessoa ou sonho pelo qual sacrificaria a própria vida, pois só tendo algo ou alguém por quem morrer se poderia viver uma vida plena. ÁRIES 21-3 a 20-4 Você colheu argumentos suficientes para julgar com severidade certas pessoas, mas isso não ajudaria ninguém. O perdão e a atitude compassiva são atitudes muito mais difíceis, mas só elas revelariam sua superioridade. TOURO 21-4 a 20-5 O entusiasmo é proporcional ao nervosismo, o que leva a fazer inúmeras conjecturas porque não dá para saber o que é verdade e o que ilusão. Será que o entusiasmo comprova a realidade? Será que o nervosismo é verdadeiro? GÊMEOS 21-5 a 20-6 A liberdade sonhada não depende de dinheiro nem de certas pessoas desaparecerem de sua vida. A liberdade pretendida, ou surge de dentro do seu coração e se irradia na direção do mundo ou simplesmente não acontece. CÂNCER 21-6 a 21-7 Ainda que você exponha suas razões de forma magistral, nada garantirá que as pessoas as aceitarão e se transformarão. Por isso, faça o que fizer de forma desapegada, apenas com o intuito de você oferecer o seu melhor. LEÃO 22-7 a 22-8 Agora não será possível ter certeza de absolutamente nada, mas mesmo assim será necessário continuar em frente com seus planos e desejos. A insegurança emocional que decorre disso é real, não dá para negá-la nem ocultá-la. VIRGEM 23-8 a 22-9 Agredir quem agride você faz com que sua alma se enrede na trama daquilo que deveria ser posto de lado e simplesmente esquecido. Você deseja liberdade? Então esqueça a agressividade, que é eficiente no sentido contrário. LIBRA 23-9 a 22-10 Apesar do intenso movimento que acontece por aí, sua alma vive com a sensação de tudo estar parado, quieto demais. Isso é assim porque nada do que acontece faz seu coração arder. Porém, tudo vai ser mais intenso logo, logo. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 As melhores coisas surgirão de dificuldades e não de situações de concórdia, sabia disso? Porém, isso não outorga a você uma licença de sair por aí discordando de tudo e de todos em nome dessas melhores coisas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Melhor uma dúvida bem formulada do que um montão de certezas que ninguém poderia explicar. Ainda que as dúvidas criem estresse e tensão, pelo menos serão verdadeiras e sinceras e, por isso, passageiras também. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Uma série de situações e pessoas que aparentemente não tinham nada a ver entre si parecem conectar-se através de coincidências. Isso acontece para sua alma experimentar a síntese que é fazer parte da Vida Una. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Todas as palavras são mágicas, sabia? Através delas mundos inteiros são colocados em marcha ou destruídos. A esta altura das coisas, nossa humanidade já devia ter começado a tomar mais cuidado com as palavras que profere. PEIXES 20-2 a 20-3 Nada será como antes, nunca mais! Isso é motivo de celebração, sabia? Mas, se por acaso uma ponta de saudade fizer você pensar que qualquer tempo passado seria melhor, saiba que reside aí a fonte das adversidades que você enfrenta.