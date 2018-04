O recomeço solo do faz-tudo no Sonic Junior O Sonic Junior era uma criativa dupla de Alagoas, que tinha a manha de fazer uma boa (con)fusão entre o orgânico e o eletrônico. Agora é um homem só: Juninho. Nesse recomeço como faz-tudo, ele continua tão bom quanto no início. Em seu quarto álbum, Orgânico (independente), ele tem alguns parceiros letristas, mas no mais compôs todas as músicas, canta algumas (outras são instrumentais), assina a produção, fez as programações e toca bateria e percussão. Num mix de dub, hip-hop, drum?n?bass e ragga, ele experimenta, improvisa, arrisca e faz dançar. Bem bom.