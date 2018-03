O que vai sobrar? Data estelar: a Lua que cresce em Libra será Vazia das 15h11 às 16h17, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra com muita dificuldade nossa humanidade se livra dos decrépitos preconceitos religiosos que tanto mal fazem, mas que por serem familiares confortam no terreno conhecido. Porém, que conforto sente aquele que é açoitado? O de conhecer intimamente seu carrasco? Historicamente, o avanço das novidades nunca foi bem recebido, porém, que diferença isso fez ao longo do tempo? Nenhuma! Nossa humanidade quis pensar livremente, aí as fogueiras da Inquisição arderam. O que sobrou? A Inquisição? Não! Sobrou nossa humanidade livre! Vieram as máquinas e a tecnologia, também resistiram os que viam o demônio por trás delas. Quem ganhou? Agora vem o relacionamento direto com o Altíssimo, a ciência entrando em contato com o que outrora foi objeto de religião. O que vai sobrar de tudo isso? ÁRIES 21-3 a 20-4 A liberdade não é celebrada com sussurros ou murmúrios, eleva-se um grito que vem do fundo da alma e que ecoa pelos quatro cantos do Universo. Elimine qualquer traço de pudor em relação à celebração da liberdade. TOURO 21-4 a 20-5 Enfrentar o perigo em vez de recuar ou fugir é a proposta da ousadia. Nesse momento tremem as pernas e a barriga sofre desarranjo, mas logo em seguida um fluxo vital renovador se faz sentir e, no fim, tudo dá certo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Simples envolver-se com os acontecimentos quando esses produzem prazer e alegria, mas por acaso a vida é menos viva quando os acontecimentos são limitantes, constrangedores e difíceis de resolver? Pense nisso! CÂNCER 21-6 a 21-7 Quando você se convencer de que o confronto é inevitável, medite sobre a quem interessa mais que as coisas sejam assim. Quais seriam os resultados do confronto? Satisfação de vingança ou ajuste real da situação? LEÃO 22-7 a 22-8 Para que do lado de lá, do mundo invisível do espírito, venha algum tipo de ajuda, será necessário que você faça tudo dentro das normas da correção. Nenhuma ajuda acontece a quem não faz sua parte, praticando a correção. VIRGEM 23-8 a 22-9 Uma coisa leva à outra e, de repente, você se encontra no meio de um tiroteio que começou com palavras tolas. Nessa hora, ninguém mais se lembra de voltar atrás, o orgulho excessivo obscurece a razão e tudo degringola rapidamente. LIBRA 23-9 a 22-10 É comum pensar que o coração e a mente vivem em eterno conflito, mas na prática isso não é assim. Acontece apenas que é difícil conciliar a etiqueta com os desejos que fazem arder a sua vida interior. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O sentimento de inadequação é desconfortável, em alguns momentos parece que todas as pessoas olham para você e desaprovam seu desempenho. Porém, quando se cria algo interessante não há como isso passar por adequado. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A tensão que paira no ar logo se transformará em revelação. Ainda que o suspense seja abominável, seria melhor você suportá-lo e sustentá-lo para permitir que a revelação ocorra através dos mistérios universais. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A inspiração é uma espécie de conexão entre a mente e o mundo superior. Como ter acesso a essa conexão? Não se preocupe, quando as circunstâncias forem tensas o suficiente, essa conexão se abrirá automaticamente. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Quando a ansiedade começar a apertar e tudo parecer conspirar para que você perca o juízo, nesse momento imagine situações que consigam arrancar um sorriso e, talvez, uma gargalhada. Só isso mudará a situação por completo. PEIXES 20-2 a 20-3 É inevitável sentir o que outras pessoas sintam, ainda que você, em particular, não tenha nada com isso. A sensibilidade é assim mesmo, não reconhece as mesmas fronteiras que artificialmente a mente tenta estabelecer.