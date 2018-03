O que um crime tem a dizer sobre o Japão Nos arredores de Tóquio, quatro mulheres trabalham à noite numa fábrica de refeições prontas. Envolvidas em dívidas e longe da família, sonham com uma forma de romper a rotina. Yavoi Yamamoto, vítima de violência doméstica, acaba estrangulando o marido infiel e viciado em jogo. E confessa o crime não premeditado a sua colega Masako Katori. Concordando com as razões de Yavoi, Masako chama as outras duas colegas para se livrarem do corpo. Um novo horizonte se abre para elas quando Yavoi recebe o seguro de vida do marido. Natsuo Kirino (1951) expõe em Do Outro Lado, traduzido por Roberto Wander Nóbrega, um ângulo único sobre a sociedade japonesa pós-colapso da bolha econômica.