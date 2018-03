O Que Tem De Bom Para Ver SESC SÃO PAULO Dias 9 e 10 de setembro: Le Grand Inquisiteur Patrice Chéreau Dias 12 e 13 de setembro: La Douleur Dominique Blanc Direção de Chéreau Dias 19 a 23 de setembro: Quartett Com Isabelle Huppert Direção de Bob Wilson Parceria entre Sesc-SP e Festival de Porto Alegre Sesc Consolação Rua Dr. Vila Nova, 245, Telefone 3234-3000 www.sescsp.org.br CCBB DE SÃO PAULO De 27 a 30 de agosto: The Hobo Grunt Cycle Estados Unidos De 3 a 6 de setembro: Tecer Cuerpo Argentina De 10 a 13 de setembro: El País de las Maravillas Uruguai De 17 a 30 de setembro: Dinossauros Brasília - Brasil Centro Cultural BB - SP Rua Álvares Penteado, 112 Telefone 3113-3651 www.bb.com.br/cultura PORTO ALEGRE (RS) La Douleur Le Grand Inquisiteur Quartett França Neva e Deciembre Chile Los Siete Gatitos Uruguai La Madre Impalpable Argentina The Voca People Israel 17.ª edição - Internacional Porto Alegre em Cena De 8 a 25 de setembro www.poaemcena.gov.br BRASÍLIA (DF) Kiss Bill Canadá A Noite Canta Suas Canções Argentina Duets Israel Appris par Corps França A Casa Brasília Inveja dos Anjos Rio de Janeiro Rainha(s) São Paulo 10.ª edição - Internacional De 2 a 13 de setembro www.cenacontemporanea.com.br GUARAMIRANGA (CE) Quebra-Quilos Paraíba A Mar Aberto Rio Grande do Norte Encruzilhada Hamlet Pernambuco Ato Pernambuco Grand Thèatre: Pão e Circo Bahia En Passant Ceará Encantrago Ceará 16.ª edição - Nordestino Festival de Guaramiranga De 4 a 12 de setembro www.agua.art.br/fnt2009 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) Till Belo Horizonte Othelito São Paulo Cuentos Pequeños Peru Pelo Buraco da Fechadura Santos Réquiem São Paulo Figurantes Itália/São Paulo Primus Campinas 24.ª edição - Nacional Festival do Vale do Paraíba De 3 a 13 de setembro www.fccr.org.br PRESIDENTE PRUDENTE (SP) Aqueles Dois Minas Gerais O Reencontro de Palhaços Arapiraca - Alagoas The Cachorro Manco Show Brasil/Portugal Mediano São Paulo Aconteceu no Brasil Curitiba A Galinha Degolada Florianópolis Adubo ou a Sutil Arte... Brasília O Armário Mágico São Paulo Delicadas Embalagens Curitiba Mão na Luva São Paulo 16.ª edição - Nacional Festival de Teatro de PP De 21 a 29 de agosto www.fentepp.com.br