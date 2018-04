O que não pode mais ser detido

Data estelar: Marte em sextil com a conjunção de Júpiter e Netuno; a Lua é Nova no signo de Gêmeos. Enquanto isso, aqui na Terra a transformação da civilização humana em algo maior e melhor já não pode mais ser detida, mas de puro tolos que são, os seres humanos ainda resistem insistindo na manutenção de padrões morais, conceitos e tradições. Porém, em vez dessas práticas trazerem benefícios provocam dor e sofrimento, porque não servem mais. Os argumentos a favor da preservação das tradições são aparentemente nobres e dignos, mas representam um atraso. Neste momento nossa humanidade deve olhar para o futuro e não para o passado em busca de orientação e significado. Continuar resistindo significará aumentar a dose de tormento que a esta altura do campeonato beira o insuportável. Conversar de assuntos espirituais sem pudor ajuda muito, nesses casos. ÁRIES 21-3 a 20-4 Congregar pessoas significa colocar todo mundo para trabalhar, este é o verdadeiro destino da congregação. Por isso, há de superar-se quanto antes a fase inicial de festividades e galanteios. Todo mundo precisa mostrar seu valor na prática. TOURO 21-4 a 20-5 Ainda seria melhor conter os impulsos e esperar por ventos mais favoráveis para tomar as atitudes que sua alma vem ruminando em silêncio. Ainda seria melhor aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Porém, a decisão é toda sua. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Agora é quando fica evidente que não era tão fácil quanto parecia passar da teoria à prática. Apesar do evidente desânimo dessa constatação, você não deve permanecer nessa sintonia, mas continuar agindo em nome da realização. CÂNCER 21-6 a 21-7 O atrevimento dará seus frutos, tenha certeza disso. Porém, você também comprovará se suas atitudes atrevidas eram guiadas por motivos idealistas ou por meros caprichos. Os caprichos, com certeza, não darão bons frutos. LEÃO 22-7 a 22-8 A negociação deve ser limitada ao que for essencial, porque de outra maneira converte-se num destino em si mesmo, com as pessoas se esbaldando em negociações pelo puro prazer delas, sem nada de concreto resultando das próprias. VIRGEM 23-8 a 22-9 As conjecturas e dilemas precisam se transformar em ações concretas, pois essa será a única maneira de superar esta fase. Relacionar-se é algo que requer muito sacrifício e dedicação, não acontece automaticamente. LIBRA 23-9 a 22-10 O entusiasmo é contagiante e não poderia ser diferente, porque tal estado de ânimo é sagrado, representa a perspectiva de tudo e todos comungarem na mesma sintonia. Permita que o entusiasmo alheio contagie sua alma. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Tudo continua dando muito mais trabalho do que você imaginou, mas a esta altura tal condição não deve mais tornar-se motivo de queixas, porque rende frutos e envolve sua alma em tarefas gratificantes em si mesmas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A força do desejo é satisfatória em si mesma e, por isso, é nela que mora o perigo. Qual perigo? O de você ficar obtendo satisfação no mero exercício do desejo, sem nunca atrever-se a experimentar nada na prática. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A paz não há de converter-se num objetivo ansiado, mas no ponto de partida de novas conquistas e aventuras. Se a paz se transforma num objetivo em si mesmo, corre-se o perigo dela virar um desejo insondável de preguiça. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O excesso de palavras acabou confundindo o que originalmente era claro e transparente. Vem aí um período de silêncio que fará bem a todas as partes envolvidas nas discussões e negociações. Melhor encarar o silêncio com dignidade. PEIXES 20-2 a 20-3 Quão erradas podem estar as pessoas em suas visões de mundo? Não há limites nesse sentido, assim como tampouco há esse limite em relação à sua própria maneira de enxergar pessoas e situações. Será sempre sábio manter a mente aberta...