Cultura

O Que Há Para Ver

RASIF - MAR QUE ARREBENTA Recife OPERAÇÃO ROMEU + JULIETA Brasil/França INVENTÁRIO - AQUILO QUE SERIA... Rio de Janeiro O NOME CIENTÍFICO DA FORMIGA São Paulo O SANTO GUERREIRO E O HERÓI DESAJUSTADO São Paulo A NOITE DOS PALHAÇOS MUDOS São Paulo RITO DE PASSAGEM Manaus DIÁRIO DE UM LOUCO João Pessoa CHOROS E VALSAS Niterói CULTURA BOVINA? Campo Grande HYSTERIA São Paulo SILÊNCIO TOTAL João Pessoa DE MALAS PRONTAS Florianópolis FILME NOIR Rio de Janeiro CABARET DAS UTOPIAS Brasil/França O HIPNOTIZADOR DE JACARÉS Porto Alegre 100 SHAKESPEARE São Paulo MANGIARE Rio de Janeiro PEQUENAS PEÇAS PARA BICICLETA França

, O Estadao de S.Paulo

31 Julho 2009 | 00h00

Encontrou algum erro? Entre em contato

Continuar lendo
Siga o Estadão

publicidade

publicidade

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.