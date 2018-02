Enquanto isso, aqui na Terra, o que faz nossa humanidade olhando para o outro lado, ao passo que acontecem situações de extrema importância, que lhe dizem respeito diretamente? O que faz nossa humanidade fingindo que os massacres, abusos e guerras que acontecem no planeta Terra são problema de outros povos e igrejas, ao passo que em cada família, em cada empresa, na intimidade de cada coração humano se dissemina a mesma brutalidade? O que faz nossa humanidade fingindo levar uma vida normal, gastando enormes recursos materiais, emocionais e mentais na preservação de sua sacrossanta rotina, ao passo que os políticos que a governam legislam em causa própria, corrompendo as funções para as quais foram eleitos? O que faz nossa humanidade? ÁRIES 21-3 a 20-4 É tentador botar a culpa do que acontece sobre os ombros das pessoas próximas, mas uma atitude dessas não seria digna de sua natureza, nem tampouco apropriada a um momento como o atual, em que é necessário organizar tanta coisa. TOURO 21-4 a 20-5 Coragem! Que outra virtude seria mais necessária num momento como o atual? Sem coragem, você simplesmente tentaria voltar atrás, mas isso não seria benéfico para ninguém. Coragem! Siga em frente! Enfrente o desconhecido. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Viver em abundância, eis um desejo sempre presente na alma humana! É necessário tomar cuidado com a natureza desse desejo, que se cumpre de acordo com o foco da consciência. Se você pensa em problemas, haverá abundância dos mesmos. CÂNCER 21-6 a 21-7 Renda-se à evidência de que a vida nunca será mais a mesma de outrora e, principalmente, renda-se à evidência de que tudo está mudando para melhor. O processo de mudança em si é que é complexo, mas a perspectiva é gloriosa. LEÃO 22-7 a 22-8 É só começar a se queixar de qualquer coisa que logo um coro enorme de queixas se agregará, provindo das pessoas conhecidas e das desconhecidas também. Queixar-se é um dos esportes favoritos de nossa humanidade, você não sabia? VIRGEM 23-8 a 22-9 Agora, que tudo ficou mais complicado do que parecia, é o momento certo de ressuscitar o espírito infantil que faria com que você encarasse o jogo como uma enorme brincadeira. Assim será mais fácil lidar com tudo e com todos. LIBRA 23-9 a 22-10 Os seus gestos alegres, que tanto enfadam certas pessoas mal-humoradas, são como um vento que refresca e melhora os relacionamentos. Vale a pena pagar o preço desse mau humor, para que outras pessoas se beneficiem. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Nada é demais, tudo é na medida de sua ambição. Ou você pensou que a ambição só traria paz e sossego? Pelo contrário, quanto maior for a ambição, maiores as complicações do caminho também. Os desejos sempre respondem. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Nada deve ser dado por sabido, tudo precisa ser enfrentado como uma novidade, de modo que, desse jeito, sua alma não perca a juventude que lhe é inerente. Quando tudo parece conhecido começa o decaimento e a velhice. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 É no meio das contrariedades que a alma percebe a magia dos milagres. Enquanto tudo corre perfeitamente, nenhum milagre é percebido, tudo parece normal. É quando a coisa aperta, no meio das adversidades, que o milagre se manifesta. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Outrora, sua alma foi pressionada de tudo quanto foi jeito para decidir ou tomar atitudes. Agora chegou a hora de você exercer essa mesma pressão e, talvez, ela tenha de ser focada nas pessoas que outrora pressionaram você. PEIXES 20-2 a 20-3 A maior fantasia de todas é a de que só na falta de contrariedades e adversidades se garantiria a paz de espírito. A única garantia de um panorama assim é o tédio mesmo. Paz de espírito vem de dentro, depende de uma decisão.