O que eles disseram ao ?Estado? "É cada vez mais difícil escrever, pois temo desapontar os leitores que acreditam em mim" ANTÓNIO LOBO ANTUNES "Escritores do Ocidente podem se dar ao luxo de ignorar a política, mas na China, onde ela permeia quase todos os aspectos da vida, é impossível abraçar a neutralidade" MA JIAN "Há sempre uma parte da vida do escritor que é ser escritor, não importa como você viva. É a sensibilidade isolada do escritor, o estado de alerta, a separação - como escritor, você se separa dos outros o tempo todo" GAY TALESE ?"Ser escritor é ser um monge. Alguém que é definido mais por sua atitude perante a escrita - que está acima de tudo - do que por seus próprios textos" MARIO BELLATIN "O que houve com a cultura musical foi uma desintegração em uma série de culturas e subculturas, cada uma com cânone e jargões próprios" ALEX ROSS