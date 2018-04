O que é dar certo na carreira do artista?

Depois da temporada de Chalaça, a Peça, baseada no romance histórico de José Roberto Torero, a Cia. Les Commedians Tropicales volta à cena com A Última Quimera, que estréia hoje no Sesc da Avenida Paulista. História e literatura, mais uma vez, inspiram a criação do espetáculo, que tem como fonte primeira o livro homônimo de Ana Miranda, cujo tema é a vida e obra do poeta Augusto dos Anjos (1884-1914). Em vez de um diretor, a ficha técnica traz Georgette Fadel e Verônica Fabrini como ''''provocadoras''''. Elas viam ensaios, apontavam falhas ou acertos, provocavam discussões. ''''Não sei se o resultado atingiu o apuro estético necessário, mas como processo foi um acerto'''', diz o ator Carlos Canhameiro. Ana Miranda construiu seu romance a partir das cartas trocadas entre o poeta e sua mãe. O grupo, como já fizera em seus espetáculos anteriores, ampliou a pesquisa histórica e buscou ''''desconstruir'''' a trama. ''''Interessou sobretudo o contraponto entre Olavo Bilac, um poeta reconhecido em vida, e Augusto dos Anjos, que escreveu apenas um livro, mal recebido. Anos depois, é Bilac quem vai para o ostracismo e Augusto passa a ser idolatrado.'''' O que é dar certo? Qual a contribuição do artista para o seu tempo histórico? ''''Foram essas as perguntas que nos interessaram na construção desse espetáculo'''', diz Canhameiro. Daí, não por acaso, o grupo pediu emprestado a Shakespeare, os condutores do espetáculo: os dois coveiros da peça Hamlet interpretados por todos os oito atores em cena. São eles que desenterram a cabeça do bobo da corte, que leva Hamlet a refletir sobre a efemeridade da arte. Em vez de explorar uma trama, a opção foi por perfilar pessoas que passaram pela vida de Augusto dos Anjos, como sua mulher, sua irmã e sua filha, e escritores, como Raul Pompéia. ''''Nos interessa discutir qual a contribuição da arte para o seu tempo, se é que ela dá alguma; não temos respostas, nos interessa a pergunta.'''' D