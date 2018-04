O que é correto DATA ESTELAR Sol e Saturno em sextil; Lua Cheia será Vazia das 6h44 às 12h04, horário de Brasília. Aqui na Terra é propício abandonar as tarefas e compromissos durante a Lua Vazia, dedicando-se à despreocupação, uma arte esquecida. O lado de lá, o mundo divino, com sua miríade de seres dispostos a nos ajudar, só entra em ação se do lado de cá fizermos a nossa parte. Qual seria esta? Trilhar o caminho da correção, algo bem difícil em nossa época, porque as regras são enganosas e porque o consenso manda praticar o que a maioria fizer. O que é correto? Basicamente é corrigir os erros que cometamos e, também, partir sempre do princípio que o melhor é seguir as regras, até que se demonstre o contrário. No caso da Lua Vazia, ela demonstra o contrário. Apesar de ser quarta-feira de trabalho, a regra maior seria descansar e se despreocupar. Áries >>21-03 a 20-04 As preocupações materiais são todas justificadas, mas se você passa o tempo inteiro com a alma confinada neste tipo de pensamento, então você perde o melhor de tudo. A natureza oferece maravilhas absolutamente de graça. Touro >>21-04 a 20-05 A loucura é generalizada, mas esta só acontece porque as pessoas não cultivam flexibilidade mental na tentativa de mudar de rumo na hora certa. Elas permanecem agarradas demais aos seus planos, incapazes de mudá-los. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Nem toda angústia significa premonição de algo nefasto. Pelo contrário, certa angústia advém justamente do desejo de encontrar a luz no próprio coração, a ardente aspiração que produz aproximação a algo mais elevado. Câncer >>21-06 a 21-07 Na hora das perturbações nenhum conselho iluminaria o caminho, a despeito de correto. Na hora das perturbações você dependerá de sua força de vontade para ir além do que limita, ou permanecer aquém dessa condição. Leão>> 22-07 a 22-08 Pequenas traições, daquelas que parecem insignificantes podem, ao longo do tempo, criar sombras enormes. É necessário firmeza e muita decisão para permanecer no caminho da luz, no qual se busca o bem sempre, sem descanso. Virgem >>23-08 a 22-09 O que você pensa emite influência, de um tipo que não é limitado pela distância, não. Se você pensa numa pessoa que mora a uma distância fisicamente insuperável, isto a influencia. Não há limites para o pensamento. Libra >>23-09 a 22-10 A dignidade depende de você proteger os seus princípios, nunca os transgredindo apesar das tentações, especialmente daquelas que sugerem que, talvez, os princípios éticos sejam apenas relativos ou qualquer coisa que o valha. Escorpião >>23-10 a 21-11 A coragem é o elo que une todos os mundos em que sua vida acontece. Quando falta coragem, falta também a perspectiva necessária para compreender a amplitude daquilo que se chama vida. A vida é complexa, mas é a vida! Sagitário>> 22-11 a 21-12 Dentre todas as tarefas que você deve cumprir há uma que se destaca e que consiste em preservar a necessária flexibilidade mental para tomar atitudes compreensivas. Essa flexibilidade garante largura aos seus pensamentos. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Observar com o coração, ouvir com o coração, falar com o coração, estes são os objetivos elevados que um ser humano iluminado deve desejar. Contudo, nada vem fácil, tudo depende de esforço constante e sistemático. Aquário >>21-01 a 19-02 No tempo de grandes projetos, as lutas são maiores e profundas, porque há mais envolvido em cada passo. Cada esforço seu será respondido com um ataque, provindo dos lugares de onde se esperaria apoio e incentivo. Peixes >>20-02 a 20-03 É impossível aproximar-se do sucesso através do medo, pois aconselhar-se com esta infelicidade significaria permanecer aquém de suas reais capacidades de lidar com a situação. Sinta o medo, mas não ouça seus conselhos.