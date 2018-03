O público e o privado no ritmo louco dos dias atuais Traduzido por Renato Aguiar, A Ilustre Família do Ministro Ahuja é considerado uma tragicomédia em que as esferas pública e privada se confundem. O livro narra a relação entre um pai, Rakesh Ahuja, e um dos seus três filhos, Arjun, o primogênito: eles não se suportam. O romance é a estreia literária do indiano Karan Mahajan (nascido em 1984). Na obra, ele capta o ritmo frenético da capital da Índia e retrata a vida em família na atualidade. Segundo o jornal inglês The Observer, "Mahajan possui estilo próprio para comédia - ao mesmo tempo maduro e impressionante -, revelando Nova Délhi para os leitores do Ocidente de um modo que um romance mais abertamente politizado não conseguiria".