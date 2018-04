O público Stanislavski disse que a alma do teatro é o ator. Como autor, demorei para entender. Eu pensava que o conflito dramático, a trama, as contradições de cada personagens, suas ambições e frustrações, fossem o motor do teatro. Até fazer a associação: 1. Coloque num palco o Kassab para ler o famoso monólogo de Hamlet: "O que é mais nobre, sofrer na alma as flechas da fortuna ultrajante ou pegar em armas contra um mar de dores...?" 2. Agora pense em Paulo Autran. Entra fumando solenemente num palco vazio e sem luz, para diante da plateia, pigarreia, apaga o cigarro e começa: "Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos... promulgamos." Eu esvaziaria a carteira para assistir a Autran interpretando a Constituição Brasileira. E pediria cachê para ver o prefeito representar o melhor texto do maior dramaturgo de todos os tempos. O ator é a alma do teatro. Me lembro de Pedro Cardoso, em 5 Vezes Comédia, sucesso da trupe de Hamilton Vaz Pereira, que lotava o antigo Palace (2 mil lugares). Ele entrava pela plateia e congelava. Um foco de luz o descobria. Ríamos. Gargalhávamos. Por minutos. E ele não se mexia. Que carisma. Que magia. Que mistério... Plínio Marcos falava do dia em que Procópio Ferreira levou Deus lhe Pague para Santos. A expectativa, enorme. Todos se prepararam. Chegou acenando num carro aberto. O povo se aglomerou nas ruas eufórico. O carro deu uma volta pela praça lotada. Parou. O ator se levantou e saudou. Era o ator mais popular do País, um mago oriundo do circo, que dominava a plateia. E Plínio decidiu ser teatrólogo. Quando resolvi escrever para teatro, muitos amigos me desaconselharam. Eu tinha dois romances na lista dos mais vendidos, uma boa editora, era traduzido. Por que largar o cais acolhedor? No mais, a dramaturgia vivia uma crise que a levara à UTI. O "espetáculo de encenador" (grandes diretores que priorizavam a carpintaria e não o texto) cortava o pescoço do autor contemporâneo. E, como o cinema brasileiro, o teatro perdia público. Era tempo da camiseta vendida pelos Cassetas: "Vá ao teatro, mas não me convide." Fui para o teatro para conviver com o teatro, fazer parte do processo, ter amigos ao redor, entender a carpintaria e como se comunicar, ter um público à frente, para jogar com ele. Recentemente, descobri. O público é o coração do teatro. É quem dita o ritmo e dá vida ao espetáculo, faz correr o sangue nas veias do ator. É o órgão escondido na penumbra, que é vital. Sem ele, há o nada. Augusto Boal criou o Teatro Invisível. Atores iam para a rua e representavam de surpresa entre pedestres. Nada de luz, cenário. No entanto, sem o público, não seria teatro. Com um famoso curta-metragem, em que a estrela é um saco de lixo pairando no ar. Poesia... Paradoxalmente, como autor, não escrevo para o público. Nem sei como seria escrever pensando nele. Escrevemos para nós mesmos, já anunciaram diversos escritores. Acredite. Mais contradições. Como diretor, levando em conta que a maioria das minhas peças é comédia, sempre peço para o elenco: "desconsidere o público"; "não busque a risada da piada que funcionou ontem." Se estrepa o ator que prevê a reação da plateia. Ela surpreende. Ri de uma piada num dia, não ri no outro. Podem não estar rindo, mas estão adorando. Ou riem, porque a risada histriônica de um espectador contagia. E tem dia que alguém chora num momento inesperado. O truque de se fazer humor é não ser engraçado. Dá pra entender? Quando a personagem leva a sério o seu ridículo, a risada aparece. Quando fala com verdade o maior absurdo, porque acredita naquilo, a comunicação rola. O público é inteligente. Se não riu, é porque não funcionou - o timing estava errado, a interpretação desandou. Uma das minhas primeiras lições teatrais aconteceu na minha segunda peça, E Aí, Comeu?, uma comédia dolorida. Em algumas piadas, o público ria antes de ela ser dita. Na melhor piada da peça, a plateia vinha abaixo duas falas antes. Ela nem precisava se completar. Adivinhavam o que a personagem dizia, em consequência da condução dos diálogos. Diria o que o público diria. Muitas vezes sei onde vão rir e chorar. Porque é onde ri e chorei quando escrevi. Nos ensaios, conduzimos o olhar, a posição do ator e o tempo, para, com um morteiro numa trincheira, jogarmos o artefato. Quando explode, o ator se sente realizado. É. O público é vital. Entender por que o fazer teatral, apesar de ganharmos pouco (muitas vezes pagarmos para trabalhar), seduz, não é difícil. Em todo espetáculo, há uma peça dentro de outra. Brincamos. Nos tornamos crianças que chamam a atenção com travessuras. O autor se delicia ao ver seus pequenos traumas se tornarem presentes. Se vinga, ao retratar personagens que, na vida real, amou ou odiou. Se diverte ao ver no palco a frase inoportuna que o médico lhe disse, a reclamação da mulher, a queixa da mãe, a trapalhada do amigo. Sem contar as piadas internas. Na peça A Noite Mais Fria do Ano, há uma guerra fria em torno do conhaque de um dos atores, Hugo Possolo. Ele traz um fajuto, para os outros roubarem, e esconde um espanhol, para beber em cena. O problema é que descobriram que o da cena é melhor, e esvaziam o copo do personagem. Então, rolaram copos escondidos entre objetos de cena. No de vidro, o conhaque barato. Num de plástico, escondido na estante do apartamento do personagem, o bom. A fraude foi descoberta. Passaram a enxugar o bom e o barato. Outra garrafa de espanhol foi deixada na coxia. Não é que um dos atores, Bortolotto, que deve entrar bebendo no meio da peça, apareceu em cena com a garrafa do conhaque espanhol. Possolo introduziu, na mesma hora, no seu texto: "O meu conhaque caro, não!" Ao final do espetáculo, elogiei-os. Foi a melhor piada da peça.