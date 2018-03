O projeto de um sistema sem o uso da violência Quando perguntavam ao italiano Norberto Bobbio (1909-2004) quais as questões fundamentais da atualidade, ele respondia que eram os problemas dos direitos humanos e a ameaça à paz. Traduzido por Daniela Versiani e organizado por Pietro Polito, O Terceiro Ausente reúne textos em que Bobbio debate as circunstâncias capazes de fazer com que a guerra não seja entendida como condição para um mundo pacificado. O cientista político insistia num projeto de democratização do sistema internacional, que estabeleceria um poder livre de despotismos para solucionar conflitos sem o uso da força. Seu ideal de não-violência enfrenta, dessa maneira, a atitude comum de desencanto.