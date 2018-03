O primeiro Oscar de William Wyler, estilista sem estilo William Wyler, o chamado estilista sem estilisto, ganhou três vezes o Oscar de melhor diretor da Academia de Hollywood. O primeiro prêmio foi por Rosa da Esperança, Mrs. Mininer, de 1942. Quatro anos mais tarde, ele recebeu outro por Os Melhores Anos de Nossas Vidas e, em 1959, veio o terceiro, por Ben-Hur. Justamente Rosa da Esperança é a atração de hoje do TCM, às 14 horas. Greer Garson encarna a sra. Miniver e a atriz também foi contemplada com o prêmio da academia por sua criação como a dona de casa inglesa que enfrenta a guerra, lutando para manter a família unida. Wyler foge ao espetáculo e olha a guerra desde o interior, como uma experiência cotidiana e dolorosa. O cineasta combatera o nazi-fascismo como documentarista, no front. Com a ficção de Rosa da Esperança, garantem os historiadores de cinema, contribuiu para a união anglo-americana contra Hitler (e o Reich). Wyler nunca foi uma unanimidade. Seu gosto pelo realismo social e pela análise psicológica dividia os críticos. Rosa da Esperança é um de seus filmes mais discutidos. Mais do que os temas, o uso da profundidade de campo é que dá unidade à obra. Teresa Wright, como a filha, ganhou o Oscar de coadjuvante.