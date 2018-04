O primeiro anúncio de ''Os Sertões'' Mesmo inconclusa, a série de reportagens sobre a guerra de Canudos constituiria o embrião de Os Sertões, anunciado neste artigo. Numerosos acréscimos e desenvolvimentos fariam o volume ultrapassar 600 páginas. Entre uma tarefa e outra de suas lides de engenheiro de obras públicas no interior de São Paulo, Euclides dedicou-se a extensos estudos que completariam aquilo que presenciou na campanha. Ali, vira coisas crudelíssimas que não mencionou nas correspondências, como a degola sistemática dos prisioneiros válidos, apesar de manietados, à vista dos comandantes. Ou o assalto ao arraial, sobre o qual se jogaram querosene e bombas de dinamite, incendiando-o e incinerando os habitantes dentro das casas, mulheres e crianças inclusive. Documentada na mais célebre foto de Flávio de Barros, a rendição no dia 3 de 300 canudenses, velhos, feridos, mães com seus filhos, mostra um bando lamentável de gente esquelética e com a vida por um fio. E, culminando tudo, sem que o reduto se renda, no dia final tombam seus quatro últimos defensores, baleados numa cova no largo das igrejas: dois homens, um velho e um menino. Tudo isso estará nas páginas do livro, que sairá cinco anos depois, em dezembro de 1902. Este excerto, que é matéria nova e não constava da série, aparecerá devidamente retocado. No que concerne aos acréscimos, o currículo da Escola Militar já familiarizara Euclides com boa parte das ciências: geologia, zoologia, botânica, mineralogia, química, física, astronomia, ótica, matemática, etc. A história da colonização e do povoamento contribui para responder a suas indagações quanto à origem e formação do sertanejo. Concorrem ainda noções de antropologia, de sociologia, de folclore, de religião e de psicologia social. Assim, o livro vai resultar numa formidável enciclopédia na qual hipóteses sobre as causas das secas que assolam o Nordeste ombreiam com interpretações psicocriminais da instabilidade nervosa dos mestiços, e a crítica às táticas desenvolvidas pelo exército com análises dos preceitos da ordem do sagrado.