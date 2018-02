O precursor Eles foram feitos pelo precursor da alta-costura no Brasil, iniciando a colaboração por aqui de artistas da moda com a cena teatral, mais especificamente a operística. E, ainda assim, os figurinos do estilista Denner Pamplona de Abreu, conhecido simplesmente como Denner, ficaram três décadas encaixotados em uma sala do Teatro Municipal de São Paulo. Até que em 2005, a instituição, que criava sua central técnica de produção e acervo histórico, os resgatou e restaurou. "Foi como a redescoberta de um tesouro", comentou o pesquisador Fausto Vianna, responsável pela catalogação do material. Hoje, os figurinos ganharam cuidados especiais na Central Técnica do Municipal. Ali, você encontra modelos criados nos anos 70 para as óperas Lakmé, de Delibes (40 modelos), e La Bohème, de Puccini (dessa produção restaram apenas quatro modelos). A falta de cuidado - alguns dos figurinos chegaram até a ser usados em festas por funcionários do teatro - fez com que o trabalho de catalogação exigisse participação de artistas envolvidos na produção. No caso de Lakmé, o que a escolha de tecidos e os traços característicos não revelaram foi informado pela soprano Niza de Castro Tank, grande diva do Municipal de então, que cantou o papel-título e lembrava-se com detalhes da produção. "Uma senhora do Balé da Cidade também nos ajudou, mandou fotos e um recorte de jornal com mais informações. É um processo extremamente estimulante", diz Vianna.