O portal Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção; a Lua minguará vazia das 12h26 às 14h13, horário de Brasília, quando ingressará em Câncer. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade é um portal de duas colunas, numa dessas se lê o dizer ''Congratulações'', ao passo que no outro está escrito ''Condolências''. No arco apoiado nessas duas colunas há caracteres herméticos e enigmáticos, que abrem esse portal, mas que só são revelados aos puros de espírito. Nossa humanidade sabe que tem dentro de si um tesouro magnífico, mas sabe também que ainda não possui o código que lhe permite o usufruto desse tesouro. Além disso, nossa humanidade reconhece que não poderia ter contato com esse tesouro sozinha, que precisa acertar-se no âmbito do relacionamento com sua própria humanidade, encarnada nas pessoas do seu meio próximo e distante também. A chave do portal é Amor. Quem é puro o suficiente para usá-la? Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 Tantos dilemas ficaram para trás sem verdadeira solução que a alma sonha com um momento livre desses. Este momento chegou, mas precisa ser tratado com cuidado, porque não parece ter base firme para motivar atitudes produtivas e sábias. TOURO 21-4 a 20-5 Mesmo que você busque certezas para tomar decisões, tenha cuidado quando as encontrar, pois é provável que essas motivem atitudes pouco sábias, para não dizer estúpidas mesmo. Enquanto sua alma duvida, preserva a delicadeza também. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Quanto mais você imaginar que a idéia que teve é brilhante, inovadora e fantástica, mais você terá de aprimorar a comunicação, pois de outra forma tudo será decepcionante, ninguém entenderá o que você irá querer dizer. CÂNCER 21-6 a 21-7 O espiritual e o material não precisam ser inimigos, pois essas duas dimensões se entrelaçam na vida humana. Porém, não pode acontecer de o interesse material tomar todo o tempo da vida, pois seria assim que nada do que fosse realmente bom aconteceria. LEÃO 22-7 a 22-8 Nenhuma atitude que você tomasse produziria resultados absolutamente definitivos. Por isso, duvide de quaisquer certezas que alimentem tal expectativa de solução definitiva, pois ela seria assim apenas enquanto durasse seu efeito. VIRGEM 23-8 a 22-9 Rejeitar a solidão seria o mesmo que afastar sua melhor amiga do momento. É que, por enquanto, a companhia de pessoas tende a confundir seu raciocínio, que se preservaria absolutamente claro na solidão. Que tal, então, você se retirar? LIBRA 23-9 a 22-10 Logo, antes do que você imagina, chegará o momento de você declarar que não poderia ter acontecido nada melhor do que aconteceu, ainda que, por enquanto, essas ocorrências provoquem desdita e decepção. As coisas mudam, com certeza. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Você sabe que as pessoas falam mais do que a boca e, você sabe também, que muitas delas afirmam categoricamente o que depois negarão. Por isso, dependendo de promessas e palavras para ver algo realizado, ouça tudo com discrição. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Nada mais desanimador do que voltar a perceber que a prática fica aquém do idealizado. Por isso, faça diferente desta vez, passe pelo crivo do bom senso todas as idéias que ocorrerem a você. Faça isso em nome do verdadeiro entusiasmo. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Quando sua alma informou a respeito das mudanças necessárias, tudo parecia entusiasmo e leveza. Na prática, as coisas se mostraram muito mais difíceis do que na teoria, mas isso não deve tornar-se motivo de desânimo, e sim de esperança. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Talvez seja melhor que, em nome da eficiência, você desse menos importância à propaganda que as pessoas fazem de si mesmas, observando com mais atenção aquilo que elas produzem na prática mesmo. Isso, com certeza, não conduziria à erros. PEIXES 20-2 a 20-3 Nada poderia ser controlado no momento atual e, por isso, você tem no medo seu pior inimigo, pois esse sempre aconselha a tomada de atitudes que visem ao controle de tudo. Permita o descontrole, o que é bom surgirá no meio dele.