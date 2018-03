O ponto sem retorno DATA ESTELAR Mercúrio e Urano em oposição; Lua Nova de Leão será Vazia das 7h03 às 11h02, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra, foram preenchidas as três condições necessárias para o reaparecimento da realidade espiritual, a Hierarquia de Seres que é verdadeiramente responsável pelo governo deste planeta. Há uma sensação generalizada de desastre provocada pelo egoísmo humano, esta é a primeira condição. Este desastre nos fez reconhecer os erros que cometemos e deu lugar à emergência da vida espiritual, através do culto aos princípios universais, esta é a segunda condição. Tanta desgraça e tanta infâmia nos faz elevar o clamor na direção do mundo espiritual, invocando o reaparecimento do Instrutor Estelar que precisamos para colocar a civilização num rumo essencial, esta é a terceira condição. Estamos num ponto sem retorno. Áries >>21-03 a 20-04 Conquista espiritual é toda conscientização de alguma necessidade humana e, também, assumir a vontade de fazer algo útil nesse sentido. Na contrapartida da conquista espiritual estão todos os desejos que são meramente pessoais. Touro >>21-04 a 20-05 O uso da força de vontade não apenas abre os caminhos pretendidos como também chama a atenção das pessoas que podem colaborar nesse sentido. A força de vontade é a união de céu e terra, um sinônimo de comunhão. Gêmeos >>21-05 a 20-06 O momento atual da história humana não é um rio tranquilo, mas sim um redemoinho de forças se digladiando entre si. É tolice tentar convencer-se de que se pode ficar à margem de tudo o que acontece, uma tolice perigosa. Câncer >>21-06 a 21-07 A manifestação do pensamento produz uma clara e irrefutável responsabilidade. O que, afinal, seria mais digno para todos os seres humanos? Assumir a responsabilidade ou proferir milhares de justificativas no sentido contrário? Leão>> 22-07 a 22-08 Adquira o costume de refletir sobre o significado das palavras que você usa com maior frequência. Este é o mais seguro método para prevenir-se contra a tagarelice contraproducente. E não pense que é fácil vencer a tagarelice. Virgem >>23-08 a 22-09 Até aqui não parecia necessário pensar demais no bem alheio, mas levando em conta que o mundo mudou com uma velocidade vertiginosa, seria sábio começar a questionar seriamente a veracidade das afirmações do passado. Libra >>23-09 a 22-10 Cada pensamento é uma flecha poderosa e cada palavra é o botão que dá partida aos pensamentos. Por isso, do mundo espiritual se ouve mais silêncio do que palavras, pois se sabe muito bem o que elas são capazes de produzir. Escorpião >>23-10 a 21-11 Os estados de ânimo são como as folhas de uma árvore, se renovam constantemente. Por isso, os estados de ânimo não devem ser motivo de tomada de decisões, pois são realmente passageiros. Os objetivos maiores devem guiar. Sagitário>> 22-11 a 21-12 A alma se revolta na presença da injustiça e não seria sábio nem saudável conter essa revolta, porque, sem ela, não se faria alguma diferença nem se mostraria às futuras gerações o amor pela vida e o respeito devido pelo Universo. Capricórnio >>22-12 a 20-01 O planeta inteiro está em processo de regeneração, você é testemunha viva de um acontecimento sem precedentes. Por isso, nem pretenda que as coisas fluam de acordo com a normalidade, mas faça o seu melhor o tempo inteiro. Aquário >>21-01 a 19-02 A verdadeira alegria não reside em reproduzir as experiências que tenham dado certo em algum momento do passado. A verdadeira alegria reside em tudo aquilo que ainda não aconteceu, na potencialidade ainda inexplorada. Peixes >>20-02 a 20-03 Trate com cuidado e carinho o empenho das pessoas próximas, mas cobre a mesma sensibilidade da parte delas. Assim como você se esforça para proteger o caminho delas, espere a mesma solicitude. Tudo deve ser uma troca justa.