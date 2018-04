O ponto de ruptura Data estelar: Sol e Plutão em quincunce; a Lua se aproxima da fase Nova transitando pelo signo de Touro. Enquanto isso, aqui na Terra a única verdade é a que reside no centro do coração espiritual, acessível a todo ser humano de boa vontade que tenha coragem de ver além do véu de ilusão. Verdade é Vida, o resto é sistema de dominação. Até aqui fomos exilados de nossa natureza, mas esse tempo acabou. A partir de agora, quando o ponto de ruptura atingir seu clímax, teremos à nossa disposição amor suficiente para que as leis mundanas não sejam mais necessárias. Com mais amor prescindiremos da moral, porque seremos livres. Com mais liberdade se tornará inútil a disciplina, porque o espírito nos informará e teremos olhos e ouvidos para ver e ouvir a verdade. O declínio da civilização atual responde a este momentoso ponto de ruptura. ÁRIES 21-3 a 20-4 A melhor coisa que poderia ter acontecido é ter chegado o momento de não ser mais possível controlar tudo. Essa é a melhor coisa porque assim sua alma poderá enxergar perspectivas até agora ignoradas ou desvalorizadas. TOURO 21-4 a 20-5 Valorize as informações subjetivas, aquelas sensações estranhas que avisam sua alma de que algo diferente do esperado tende a acontecer. Normalmente, ninguém daria muita atenção a isso, mas o tempo atual não é normal. GÊMEOS 21-5 a 20-6 O excesso de competição acaba propiciando as atitudes arrogantes, sempre brutais e grosseiras. A arrogância é o oposto da beleza que sua alma tanto busca. Por isso, ao menor sinal dela detenha tudo e reflita melhor. CÂNCER 21-6 a 21-7 Quanto mais força você demonstrar, mais as pessoas se sentirão desafiadas a continuar a chuvarada de agressões. A fragilidade e vulnerabilidade serão mais eficientes para conduzir a situação toda a outro plano. LEÃO 22-7 a 22-8 O entusiasmo e a alegria sempre dão bons resultados, pois fazem com que você se relacione melhor com as pessoas. Na falta dessas virtudes, o isolamento fecha você num mundo particular, mas desprovido de bons relacionamentos. VIRGEM 23-8 a 22-9 É importante saber resistir com firmeza às críticas. Porém, tão importante quanto isso é saber reconhecer quando as críticas são procedentes, de modo a aproveitá-las para lapidar melhor o caminho e o comportamento. LIBRA 23-9 a 22-10 Sobram pessoas precisando de ajuda, mas o incrível da situação é que muito poucas dessas pessoas se dispõem a ser ajudadas. Pelo contrário, estender-lhes uma mão amiga tem sido sinônimo de receber delas respostas atravessadas. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Nada voltará a ser como antes, nunca mais. Isso, que pareceria uma condenação, é na verdade o melhor que poderia acontecer a você. Com o tempo, você perceberá que a impossibilidade de voltar atrás se transforma numa bênção. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Enxergar além das aparências é uma das funções mentais de nossa humanidade. Porém, para usufruir esse dom a mesma mente tem também a capacidade de criar ilusões e enganos. A mente engana e a mente esclarece também, a mesma mente. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Obedeça a todas as regras e honre todos os compromissos. Só esse tipo de atitude será escudo eficiente para proteger você de todas as eventuais adversidades que circulam à solta por aí, aguardando pela oportunidade de pegar alguém no flagra. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Divertir-se é uma atividade legítima, porque a pressão dos acontecimentos tem sido elevada o suficiente para a alma precisar equilibrar o jogo com diversão e leveza. Encontre uma atividade que sirva a esse propósito. PEIXES 20-2 a 20-3 Essa inquietação que se traduz como impaciência não se sintoniza bem com os acontecimentos da atualidade, justamente porque você se encontra numa situação em que nada poderia ser feito para acelerar o curso.