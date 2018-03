O poder do exemplo Data estelar: Marte e Netuno estão em quadratura, a Lua atinge sua fase quarto crescente no signo de Libra. Enquanto isso, aqui na nave Terra os humanos que ocupam formalmente os lugares de poder esqueceram que tudo que fazem, decidem e mostram através de suas funções se multiplica pelo exemplo que será seguido por todas as pessoas. Isto significa que quando eles e elas cometem indecências, estas se transformam em padrão a ser imitado. Nos lugares de poder, os humanos empossados teriam de ressaltar a virtude, pois assim nossa humanidade poderia multiplicar o bem e a capacidade de estabelecer uma existência digna, só que para isso as pessoas que ocupam tais cargos teriam de ser nobres no íntimo de seus corações. O objetivo universal é a multiplicação da virtude, e por isso o céu dispõe a prova de fogo, que está acontecendo agora e se estenderá até o dia 3 de setembro próximo. ÁRIES 21-3 a 20-4 A pressão atinge um nível próximo do insuportável, o que não é nada bom para se tomarem decisões sábias e eficientes. Contudo, a realidade atual não pode ser dominada, ela é o resultado de um mundo em plena crise de poder. TOURO 21-4 a 20-5 Administre sua energia vital com o máximo possível de sabedoria, se poupando de enfrentar conflitos desnecessários, ou se aconselhando com a impulsividade e senso de urgência. Nada precisa ser rápido, tudo precisa ser feito com sabedoria. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Tantas coisas acontecem ao mesmo tempo que pareceria legítimo recolher-se para meditar. Porém, isso não será possível, e mesmo que sua alma se sinta cansada e sob pressão, ainda assim terá de ficar no centro do palco. CÂNCER 21-6 a 21-7 Enquanto você se envolver na atividade não sobrará tempo nem energia para que os sentimentos se transformem em ressentimentos. Com certeza, nada está verdadeiramente à sua altura atualmente, mas este tempo terminará logo aí. LEÃO 22-7 a 22-8 As pessoas cobram de você posições claras e definidas, de um tipo que sua alma não está nem um pouco disposta a demonstrar. O resultado dessa discordância é irritação, que não deve ser levada muito a sério, pois passará logo. VIRGEM 23-8 a 22-9 As pessoas não podem ser controladas, pois não são máquinas que ligam e desligam ao toque de um botão. Quando alguém tenta controlar outrem, pensando colocar-se numa posição de poder, na verdade trilha o caminho da segura decepção. LIBRA 23-9 a 22-10 Sobram razões para sua alma desconfiar de todo mundo, mas até agora não se provou que a desconfiança seria remédio contra possíveis decepções e frustrações. O único que se provou é que a desconfiança gera maior desconfiança ainda. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Quando o momento da conversação é u- tilizado para proferir justificativas, então a comunicação não acontece. A comunicação só acontece a partir do momento em que as pessoas não se justificam por nada do que fizeram. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Aja da forma mais criativa possível, encontrando nas críticas que normalmente faria por causa dos detalhes imperfeitos as oportunidades necessárias para aplicar esta virtude, a criatividade, e melhorar tudo com esse tipo de olhar. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Tecnicamente, as contas que você faz estão corretas. Porém, a fórmula da felicidade é complexa o suficiente para sempre haver algum fator ou ingrediente que a alma não inclui quando se dedica a fazer contas eminentemente técnicas. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Ainda que os presságios não sejam os melhores possíveis, no momento em que sua alma decide intimamente que fará a vida se parecer com aquilo que idealiza, é isso mesmo que acaba acontecendo, provando que tudo, enfim, se decide no íntimo do coração. PEIXES 20-2 a 20-3 Cantar vitória antes de a batalha estar finalizada é uma ousadia, além do que, esta atitude revela fraqueza e arrogância. Por isso, evite cometer esse erro, e quando achar que ganhou, invista contra os adversários com maior força ainda.