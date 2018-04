O poder de agências como a CIA em filme de altíssima velocidade

O Ultimato Bourne deve ser um dos filmes de montagem mais rápida e picotada do cinema recente. Nem seria de esperar outra coisa, dada a natureza do projeto e mais o diretor, Paul Greengrass, de Vôo United 93. Para quem não lembra, essa é a sigla do único dos aviões seqüestrados pela Al-Qaeda no 11 de setembro que não chegou ao destino, que seria a Casa Branca. Caiu nas imediações de Washington e houve luta em seu interior. O filme de Greengrass, que tenta imaginar o que aconteceu naquele vôo, é frenético. Veja trailer do filme Ultimato Bourne, com Matt Damon Mesmo assim, fica aquém de O Ultimato Bourne. O que se tem aqui é mais do que ação contínua, pois ação seria o movimento exterior à cena, e Greengrass acrescenta a ele a movimentação de pontos de vista, trazida pela mobilidade das câmeras e a maneira como as imagens captadas são trabalhadas na montagem. Alia-se a esse tom, que de tão palpitante torna-se hipnótico, uma trilha sonora onipresente e por vezes tonitruante. Enfim, paga-se ingresso para um pesadelo, um convite à adrenalina. Há tempo para reflexão? Nenhum. Uma ou outra pausa para diálogo entre personagens. Ou para amarrar alguma coisa a respeito da história, em especial para quem não conhece os outros dois títulos da série - A Identidade Bourne e A Supremacia Bourne. O primeiro foi dirigido por Doug Liman e Greengrass assumiu a série a partir do segundo. Mas esses tempos "mortos" são raros, quase inexistentes. Respiram um pouco, em meio ao movimento contínuo. Isso quer dizer que O Ultimato Bourne seja entretenimento descerebrado? Nada disso. Ele imerge no mundo contemporâneo, um mundo, esse sim, sem respiração ou pontos de ancoragem. Jason Bourne (Matt Damon) é um personagem atormentado, que vaga como um bólido por diversos cantos do mundo global, Estados Unidos, Rússia, França, Espanha, Marrocos, Inglaterra, Alemanha, como um fantasma de si mesmo. O que Bourne persegue? Seu eu, nada menos do que isso. Ao mesmo tempo em que persegue, é perseguido, pois tornou-se perigoso. Usando técnica totalmente não discursiva, Greengrass apresenta sua visão complexa do mundo. Assim como em seu United 93 os seqüestradores não eram mostrados como demônios desmiolados e fanáticos, em O Ultimato Bourne, o mundo não se dividide entre heróis e vilões. Greengrass fala de agências governamentais, a CIA, no caso, que se tornam criminosas pelo excesso de poder, e fala também de agentes que entram no coração da besta e depois não sabem mais como sair dele. Mas este não é mais o mundo da guerra fria, em que os dois campos em conflito podiam achar-se a fonte de todo o Bem e deslocar o Mal para o lado oposto. Embaralhou tudo. E O Ultimato Bourne discute, entre outras coisas, essa ausência de porto seguro e perda da identidade - que, por paradoxo, torna-se dominante num tempo de individualismo exacerbado.