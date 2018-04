O poder da cooperação Data Estelar: Mercúrio ingressa no signo de Leão; a Lua continua minguando em Touro. Enquanto isso, aqui na Terra mesmo os mínimos sinais de cooperação entre os humanos guardam em si a semente de significados cósmicos. Cada olhar de relance, cada aperto de mão, cada tapinha nas costas, cada pensamento, tudo que seja sinceramente concedido em nome da cooperação adquire um significado transcendental e coloca em movimento a Vida que aguarda esses sinais para circular com a sua graça habitual. O lado trevoso da humanidade conhece o poder da cooperação, vemos quão organizados são os criminosos e quão fiéis são entre si. Uma vez que o lado luminoso de nossa humanidade também decida emergir de seu isolamento e fazer uso da cooperação, a Vida fluirá graciosa, recriando a civilização e erradicando para sempre a miséria. ÁRIES 21-3 a 20-4 Você já colocou em marcha tudo que era necessário, mas a época da colheita ainda não chegou. Isso gera uma tensão enorme, que parece insuportável às vezes, mas que servirá para entender a direção correta que deve seguir-se. TOURO 21-4 a 20-5 Os hábitos e costumes que você sustentou até aqui foram muito bons, mas os tempos mudaram e muitos desses se tornaram contraproducentes, passando a produzir dor em vez de prazer. Observe tudo que precisa ser mudado. GÊMEOS 21-5 a 20-6 O aperfeiçoamento só poderia acontecer no meio das imperfeições, não lhe parece? Por isso, quando você se tornar consciente de limitações e deficiências, veja nisso a oportunidade de aprimorar-se. CÂNCER 21-6 a 21-7 Aprimore a visão do futuro que deseja para si, porque o destino não se realiza nas grandes tacadas, mas em cada solitário instante da existência. Linhas gerais são insuficientes, os detalhes são fundamentais. LEÃO 22-7 a 22-8 O problema das palavras ditas é o significado. Por isso, mesmo em conversas banais você deve prestar atenção a tudo que sua língua proferir, porque uma vez que as palavras sejam ditas, elas não podem mais ser recolhidas. VIRGEM 23-8 a 22-9 As vitórias marcadas pela luz do coração irradiam-se e beneficiam muitas pessoas, enquanto que as vitórias da presunção, apesar de parecerem gloriosas, estreitam o campo de ação e amesquinham o conhecimento. LIBRA 23-9 a 22-10 Quanto mais sua alma se eleva na direção da glória espiritual, mais coisas negativas acontecem por aí. Isso não durará para sempre, apenas enquanto houver sinal de indecisão em sua alma a respeito do caminho empreendido. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Amar a si mesmo sobre todas as coisas é mortal. Amar a alguém e sacrificar-se por essa pessoa é heroico. Amar toda a criação é divino e nada pode superar essa realização. Você, então, decide que amor deseja experimentar. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Imagine seu coração como uma chama que luta por elevar-se ao céu do qual é parte integrante, mas que encontra nos pensamentos uma densa camada de obstáculos que impede a ascensão. Vale a pena purificar a mente. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As encruzilhadas não servem apenas para levantar dilemas e dúvidas, mas permitem que os peregrinos vindos de diferentes direções se encontrem e criem laços de colaboração mútua. As encruzilhadas são sagradas. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Sobreviver não é viver, qualquer criança é capaz de reconhecer isso com facilidade. Por que será, então, que nossa humanidade adulta finge não conhecer essa distinção? Por que continuar olhando para outro lado? PEIXES 20-2 a 20-3 Quando o coração percebe o fluxo da Vida fica exultante e entusiasmado. A partir desse momento, o resto será com você, usando ou não a vontade para fazer algo concreto com esse divino sentimento que aflora no coração.