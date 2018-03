O poder da consciência humana Data estelar: Mercúrio e Urano estão em trígono, a Lua aproxima-se da fase cheia transitando por Sagitário. Enquanto isso, aqui na nave Terra o foco da consciência humana repousa no mundo invisível, alimentando-se de idéias e abstrações, resultando em que tudo que realmente interessa à nossa humanidade não brota espontaneamente da natureza, mas é arrancado do mundo subjetivo por ela mesma, convertendo-se em obras concretas através do esforço e do trabalho. É justamente pela natureza de sua consciência que o destino inegável e irrevogável de nossa humanidade é o engrandecimento do Universo pela sua presença entre o céu e a Terra. Contudo, é evidente que essa mesma humanidade andou até agora, na sua maior parte, salvo raras exceções, na margem contrária de seu destino, pois em vez de engrandecer a vida com sua presença, amesquinhou e predou a natureza.