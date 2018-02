Data estelar: A Lua cresce em Peixes em conjunção com Urano e oposição a Saturno. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade não deve temer a crise nem nada do que vem por aí, porque quanto maior for a tensão, mais poderosa será a manifestação da vitória da criatividade, da verdade, da bondade e da beleza, todas essas virtudes que provêm de uma única fonte, o espírito. Estamos encerrando o capítulo da Torre de Babel, eliminando o hediondo exílio autoimposto e nos dirigindo à construção de uma civilização criativa, saturada com a qualidade do poder. Porém, este poder não tem referência nesse que foi brandido pelos diferentes impérios de nossa conhecida história, um poder caprichoso e inseguro. O poder disponível para a construção de uma civilização à altura do que nossa humanidade merece é o do espírito. Nada mais, nada menos. ÁRIES 21-3 a 20-4 Prazer e dor são situações que se alternam continuamente. Talvez, nos últimos anos o prazer diminuiu tanto que sua alma chegou a pensar que nada mais seria como antes. Isso é verdade, mas a alegria e o prazer retornarão com força total. TOURO 21-4 a 20-5 Todas as pessoas que têm boca também têm uma opinião. Porém, nem todas as opiniões são fundamentadas em conhecimento, na maior parte dos casos são meras palavras repetidas à exaustão, com ares de sabe-tudo, mas de uma inconsistência atroz. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Vai parecer chavão, mas é o que precisa ser dito no dia de hoje. Eleve sua mente, aponte-a para as melhores perspectivas possíveis, preserve uma visão positiva do mundo e das pessoas. Assim você colherá frutos deliciosos. CÂNCER 21-6 a 21-7 Faça exercício, faça dieta, consuma alimentos saudáveis, beba muita água. Consagre o dia de hoje a melhorar, a tornar-se um com o que de mais puro e saudável circule pelo ar, pela água, pelo fogo e pela terra. Você e a natureza são Um. LEÃO 22-7 a 22-8 Tudo é uma decisão no mundo humano, nada acontece ao mero acaso. Por isso, não se pode verdadeiramente buscar culpados para nada do que acontece, pois de alguma forma, se você participa do acontecimento, é porque é responsável por ele também. VIRGEM 23-8 a 22-9 Mantenha firme seus propósitos, observe-os mentalmente todos os dias de sua vida. Que a primeira coisa ao despertar seja a visão de seus propósitos e, também, que a última a ver mentalmente antes de dormir seja o panorama de seus propósitos. LIBRA 23-9 a 22-10 O mundo vai ficando cada vez mais pessimista e, por isso, ainda que sua alma se esforce para manter o bom humor, em algum momento o astral da maioria vai sobrepor-se ao seu esforço. Permita que um momento assim passe rapidamente. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Prestar serviço e ser útil são atitudes libertadoras. Enquanto as pessoas teimam em fazer a vida dos semelhantes mais difícil, na verdade fazem isso consigo mesmas. Facilitar a vida dos outros é facilitar a própria também. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O pior que se pode fazer é negar e justificar-se quando se comete um erro. Isso piora a situação toda, porque evita que se façam os devidos acertos e ajustes, de modo que a coisa toda continue funcionando o melhor possível. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A desconfiança vai isolando as pessoas um pouco mais a cada dia. No fundo, a desconfiança é motivada por puro medo. Quem tiver a coragem de depositar confiança nas pessoas e nos relacionamentos, essa será a alma que levará vantagem. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Faça o exercício de encontrar palavras diferentes e novas para dizer o mesmo de sempre. Habituar-se a frases e jargões desestimula o funcionamento da mente e, também, cria falhas de comunicação difíceis de superar. PEIXES 20-2 a 20-3 Demonstre alegria com a mesma falta de pudor com que em algum outro momento você demonstrou seu mau humor. Normalmente, as pessoas são tímidas com a alegria e despudoradas com os sentimentos negativos. Que tal reverter essa situação?