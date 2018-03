O Plano Diretor DATA ESTELAR Vênus e Plutão em quadratura; Lua que cresce será Vazia das 13h24 às 19h39, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra, o Plano Diretor está em processo de restauração e não pode mais ser detido, adquiriu seu momentum. Por isso, os sinais de brutalidade e acirramento da crueldade devem ser vistos como os estertores de um tipo de civilização que promoveu o crime em detrimento dos valores que assegurariam o bem-estar para a maior quantidade possível de pessoas. Isto, com certeza, nunca foi parte do Plano Diretor, assim como tampouco era parte deste torná-lo um obscuro objeto de fé pois, como seria possível questionar a própria Vida que anima nossos corações? O Plano Diretor é a Vida de nossa Vida, é a Glória de nossa Alma. O objetivo em andamento é sermos conscientes e partícipes ativos da cósmica distribuição de Vida. Áries >>21-03 a 20-04 A liberdade de escolher há de combinar-se sabiamente com a responsabilidade de obedecer a certas regras e princípios, pelo menos até o momento em que a criatividade for ainda mais necessária do que este velho conflito. Touro >>21-04 a 20-05 O acúmulo de tarefas não parece ser uma forma eficiente de resolvê-las, porque ainda que você disponha da energia e vitalidade suficientes para dar conta delas, o próprio acúmulo incentivaria mais a preguiça do que a atividade. Gêmeos >>21-05 a 20-06 A agressividade não provará sua força, mas o tamanho do medo que você sente. Em geral, as pessoas ocultam seus medos por trás de máscaras e atitudes agressivas, porque acham que assustando evitam mostrar o susto que levaram. Câncer >>21-06 a 21-07 Certamente, as pessoas que você deve servir agora não são do seu agrado nem tampouco são simpáticas em si mesmas. No entanto, é necessário colaborar com elas, de modo que os grandes planos continuem em marcha. Leão>> 22-07 a 22-08 Deixar de agradecer é o início da decadência, porque este seria o momento em que sua alma começaria a convencer-se de que merece tudo que de bom lhe acontece. Agradecer seria o reconhecimento de sua participação num todo maior. Virgem >>23-08 a 22-09 A segurança desejada está longe de acontecer, é virtualmente impossível. Por isso, melhor deixar esta ambição de lado, aceitando a dose de espírito de aventura necessária para enfrentar com coragem os acontecimentos da atualidade. Libra >>23-09 a 22-10 Certos assuntos que capturaram sua atenção se demonstraram pouco valiosos e precisarão ser deixados de lado o quanto antes, para que não consumam a preciosa energia de vida. Outros assuntos logo surgirão e cativarão sua atenção. Escorpião >>23-10 a 21-11 Tarefas somando-se às outras, em certo momento a alma pensa que tudo seria areia demais para o caminhãozinho dela. Porém, as coisas são como são, o que veio até você é da exata medida de suas capacidades e seus talentos. Sagitário>> 22-11 a 21-12 A maneira com que você administra as contrariedades que acontecem servirá de exemplo para as pessoas próximas. Por isso, muna-se de paciência e boa vontade, porque sempre haverá alguém testemunhando seu desempenho. Capricórnio >>22-12 a 20-01 A frustração é real, mas você não deve permitir que ela fale mais alto, guiando os seus passos e orientando as suas atitudes. A frustração é real, mas precisa ser domesticada ao ponto de permanecer num volume baixo, bem baixinho. Aquário >>21-01 a 19-02 É bastante difícil para você confiar nas pessoas, tudo conspira no sentido contrário, inúmeros argumentos provariam que seria melhor desconfiar do que confiar. Porém, sem confiança, não haveria verdadeiros relacionamentos. Peixes >>20-02 a 20-03 Gaste o menor tempo possível se recriminando por tudo aquilo que deixou de realizar. Gaste o menor tempo possível atormentando-se com as suas culpas. Renove seu desejo de fazer o melhor e, a seguir, comece a praticar os seus votos.