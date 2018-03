O piano alemão e a dramaticidade do teatro de ópera

Um passeio pelo piano alemão; outro pelo canto operístico europeu do século 19. Mundos aparentemente distantes se encontram hoje na programação musical paulistana. No Cultura Artística Itaim, a pianista Simone Leitão vai interpretar recital em comemoração aos 20 anos da queda do Muro de Berlim. Já no Teatro São Pedro, um dos principais cantores líricos brasileiros, o barítono Rodrigo Esteves, recebe a soprano argentina Laura Rizzo para concerto com árias e duetos de óperas de autores como Bellini, Donizetti e Verdi, parte da série Grandes Vozes. O recital de Simone, radicada nos EUA, onde dirige o Brazilian Classical Series de Miami, faz parte de uma turnê que até o fim do mês a terá levado a seis capitais brasileiras. No programa, a Sonata Op. 101, de Beethoven, a Partita nº 2, de Bach, Duas Canções Op. 35, de Mendelssohn, e os Estudos Sinfônicos Op. 13, de Schumann. Ela explica que a ideia de marcar com música a queda do Muro é mostrar como a arte pode e deve se relacionar com a história e os caminhos da humanidade. Esteves e Laura, por sua vez, abrem o recital da noite de hoje com árias de Gounod, das óperas Fausto e Romeu e Julieta. Entra em seguida Verdi, com a ária do marquês de Posa; e Donizetti, com dois trechos da ópera Lucia di Lammermoor, que os dois interpretaram no mesmo palco no ano passado, em montagem da Cia. Ópera São Paulo. Na segunda parte, mais Verdi: trechos de Otello e Rigoletto. E, por fim, uma seleção de zarzuelas, operetas espanholas, dos compositores F. Alonso e F. Barbiere. Ao piano, Alfredo Abbati. JOÃO LUIZ SAMPAIO Serviço Laura Rizzo e Rodrigo Esteves. Teatro São Pedro (636 lug.). Rua Barra Funda, 171, 3667-0499. Hoje, 21 h. Grátis Simone Leitão. Cultura Artística Itaim (349 lug.). Av. Juscelino Kubitschek, 1.830, 2358-3344. Hoje, 21 h. R$ 20