O personalismo De vez em quando sou chamado por empresas multinacionais para explicar o Brasil a executivos estrangeiros. Costumam me dar de 20 minutos a uma hora. É sempre um desafio, você pode imaginar. Nunca sei por onde começar. Se com o óbvio, corro o risco de entediar os interlocutores. Costumam ser inteligentes. A questão é quanto sabem do Brasil. Nenhum é tão ignorante quanto George W. Bush, o executivo-mor, que chegou a perguntar a Fernando Henrique Cardoso, diante da Condelezza Rice, se há negros no Brasil. Mas os graus de conhecimento variam. Lembro aos executivos, no início da conversa, que esta é uma civilização própria. Quando vão à Índia ou à China, preparam o espírito para encontrar uma cultura com valores distintos. Por ser semelhante aos países do Ocidente, ao menos na aparência, o Brasil corre sempre o risco de ser entendido apenas como um Estados Unidos que saiu meio torto, até mesmo por nós. Mas não é isso, insisto. Há no País anseios, maneiras de ser, cultura, toda uma civilização, enfim, que deve ser entendida nos seus próprios termos. No meu entender, o traço marcante da civilização brasileira é o personalismo. E a melhor referência para entendê-lo ainda é Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Hollanda. Mas são poucos os executivos americanos dispostos a conhecer a obra. De modo que acabo por lançar mão de exemplos mais cotidianos e, digamos assim, mercadológicos. Brasileiro gosta é de gente. A recepção de tecnologia aqui confirma isso. Tudo que promove interação entre pessoas dá certo. É o caso do Orkurt, do Messenger, da telefonia celular. Nos três casos, o número de usuários no País impressiona. O sucesso da TV a cabo é bem menor, em parte por causa do preço, é claro. Mas também, acredito, porque o brasileiro gosta de ver os mesmos programas de TV que todo mundo - para poder discutir no dia seguinte o jogo, a novela, a corrida, Renan, aquele quadro do Fantástico. É o que explica, em parte, o domínio da Globo. O objetivo final do consumo cultural é sempre a conversa, a interação humana. Outro exemplo que dou é o dos barcos em Ilha Bela. Conto que certa vez fui à praia na Ilha e fiquei sentado na areia, desde cedo, assistindo ao desenrolar do dia, como antropólogo amador. Era um sábado de feriadão prolongado e havia bastante movimento na cidade. Por volta das 10 e meia, 11 horas, começaram a chegar as lanchas. Havia lanchas de todos os tamanhos e jeitos. Pequeninas, iates ''''ostentosos'''', e algumas embarcações mais antiguinhas e simpáticas. No meio da tarde, parei para fazer uma contagem. Eram 64 lanchas, só naquela praia, que não era grande. Os bares levavam cerveja até elas, em botes motorizados com garçons abordo. Os passageiros pulavam na água poluída pelo combustível. Nadavam até a praia. Uma muvuca, uma festa, enfim. Em San Diego, na Califórnia, onde fui criado, não acontece nada disso. Há belas marinas e muitas lanchas, mas lá o objetivo de se ter um barco parece ser o oposto. A idéia é distanciar-se da multidão, explorar ilhas desertas, medir forças com a natureza, tal como Hemingway em O velho e o Mar. Os barcos não se aproximam uns dos outros. É o tipo de exemplo cultural que um executivo americano entende, ou assim imagino. Quando querem discutir o mercado, explico que existem duas esferas econômicas, a formal e a informal. A primeira é regida por burocracias labirínticas, regras, impostos e autoridades. A segunda, pelo improviso. Para fazer graça, empresto uma idéia do antropólogo Roberto DaMatta, e comparo as duas esferas aos dois maridos de Dona Flor, recomendando a leitura do romance de Jorge Amado. É uma lógica dicotômica, explico, para lançar mão de uma palavra difícil. Mas a chave, insisto, é gente. O sucesso da parada gay em São Paulo é ilustrativo. Consegue ser informal e reunir milhões ao mesmo tempo. Não é possível que haja tantos gays na cidade. Mas ninguém quer ficar de fora. E isso num país latino regido até há pouco pela cartilha do machismo. O Brasil, enfim, é uma festa, apesar de tudo. É o tipo da coisa difícil de se exportar.