O perfume do tempo em Santiago

João Moreira Salles fez documentários que se tornaram clássicos, e os casos mais notáveis talvez sejam Futebol e Notícias de Uma Guerra Particular. São documentários sobre os outros. Santiago, que estréia hoje, é outra coisa. João demorou 13 anos para perceber que o documentário sobre o mordomo da casa de seu pai, o banqueiro Walter Moreira Salles, é, na verdade, sobre ele. Foi um filme que João começou a fazer no começo dos anos 90. Na entrevista, a seguir, ele explica por que parou - e, mais importante, por que retomou o documentário que já é um dos melhores (o melhor?) da história do cinema brasileiro. Santiago é um documentário sobre um documentário que quase não foi feito. Resuma um pouco o que o levou a parar com o projeto, por um tempo. O filme não montava. Eu tentava, tentava, mas as imagens não criavam liga. Por quê? Hoje, acho que a razão estava no meu desejo de fazer um filme objetivo, positivo, sobre o Santiago, como quem diz - ''''Eis Santiago, ele é assim.'''' Ora, é claro que ele não era assim. Ele era assim diante de mim, eu era assim diante dele. A relação era a coisa sincera da filmagem e ela estava, de antemão, excluída do filme. O que sobrava era fraco e artificial. Além disso, Santiago falava obsessivamente do tempo, da consciência da sua passagem, da existência da morte e do fato de que o mundo é esse, e não outro. Com 30 anos, a gente não compreende isso muito bem. Eu, pelo menos, não compreendia. Precisei chegar a certa idade para sentir isso dentro de mim. Não o tempo como categoria abstrata, mas como realidade concreta, que corre pelo corpo. Sei lá. Era como fazer um filme sobre Machado de Assis antes de aprender a ler. O filme tem um perfume viscontiano muito forte. É todo um estilo de vida que vai desaparecendo com Santiago e ele próprio é um personagem de Visconti. Vive num mundo aristocrático, mas seus sonhos vão sendo destroçados pela realidade e, no limite, embora viva neste mundo, ele não pertence a ele. Luchino Visconti era uma referência? Gostaria de poder dizer que o filme sofreu influência de Visconti, mas não seria verdade. Não conheço Visconti tão bem assim. Imagino que você esteja pensando no Visconti de O Leopardo. É um dos únicos filmes dele que assisti. Não por causa do Visconti, mas do Lampedusa (o escritor Giuseppe Tommaso di Lampedusa). O livro é estupendo. Em relação àquele filme, se não há semelhança de estilo, há, certamente, de conteúdo. Para mim, à época da filmagem, a casa representava um mundo que estava desaparecendo. Santiago era o último mantenedor daquela história. Ele, que havia assistido a tudo de coxia, era o único capaz de resgatar o passado. Com a morte de Santiago, a casa perdeu seu último grande personagem e, de certa maneira, sumiu. Como ele mesmo diz, no seu tom característico de ópera dramática - ''''E veio o silêncio.'''' Uma característica da nova safra de filmes brasileiros é que os limites entre realidade e ficção andam muito tênues, se a gente pensa em Santiago, em Serras da Desordem (de Andrea Tonacci), filmes-faróis, de grande importância. Como você vê isso? Concordo, ainda que Santiago não tenha sido feito com esse propósito. Não é um filme sobre o método, pelo menos não essencialmente. Acontece que, ao rever o material que havia filmado 13 anos antes, não sabia mais o que era ou não encenado. Se o próprio diretor desconfiava das imagens, que dirá o público. É seu filme mais pessoal, na medida em que expõe não apenas o mordomo da família Moreira Salles, mas a própria família e, claro, o menino João Moreira Salles, cuja sensibilidade foi montada, em parte, por Santiago. O erro da montagem de 1992 foi não perceber que o filme deveria, necessariamente, me incluir. O que o material continha de mais interessante era a natureza, não de minha relação com Santiago, mas a relação com ele durante os cinco dias de filmagem. Ou seja, era algo absolutamente contingente, circunscrito à relação entre personagem e diretor. Isso agora me parece óbvio, mas me tomou 13 anos para perceber. Havia, a partir daí, duas opções - ou eu admitia que era personagem e ia em frente, ou desistia do filme. Preferi o filme. Mas é importante ressaltar que existe uma diferença entre privacidade e intimidade. Penso que a intimidade deve ser protegida a todo custo. Já a dimensão privada, nem tanto. Existem circunstâncias em que é legítimo falar dela. Santiago me parece um desses casos. Trata-se do meu passado, das minhas memórias. Como me deixar de lado? Alguns críticos acham que o filme não é pessoal só por isso, mas porque expõe o seu autoritarismo como diretor, que agora ficou mais claro por uma questão de classe - você e o mordomo da casa de sua infância. Isso cabe aos outros responder, não a mim. Penso apenas o seguinte - todo documentário encerra sempre a questão do poder. Jean Rouch exerce poder sobre seus personagens. (Eduardo) Coutinho, também. Cito os dois porque ninguém duvida do cuidado que eles têm com seus personagens. Mas em última instância - e o que conta é sempre a última instância - os dois decidem incluir nos filmes o que lhes interessa. São eles que escolhem o tema, que enquadram e descartam, na ilha de edição, esta ou aquela fala, quando não personagens inteiros. Quando filmamos pessoas reais, o poder é nosso. Donde, aliás, a questão central do documentário que, para mim, é a noção de responsabilidade. Todo poder exercido implica nisso. Filmar não ficção exige cuidado e consciência das conseqüências. Em Santiago, essa questão é ainda mais aguda, como se ela aflorasse na sua essência - não se trata somente de personagem e diretor, mas também de empregados e patrão. Que ninguém se engane - todo documentarista é patrão de seu filme, todo personagem se subordina a seu desejo. O resto é conversa piedosa. O problema passa a ser então - quem é o bom e o mau patrão? Durante muito tempo, o documentário brasileiro exibiu um perfil predominantemente social. Você mesmo fez Futebol e Notícias de Uma Guerra Particular, para ficarmos em dois exemplos. E Santiago? Os documentários que você descreve são sobre os outros. Esse é sobre mim. A diferença é simples assim - a distância em oposição à proximidade. As duas coisas são importantes, mas de um modo geral, o documentário brasileiro tende mais a distância. Tive vontade de falar do que restava perto. O escritor Gustave Flaubert dizia que Madame Bovary era ele. E Santiago, em que medida é o João Moreira Salles? Santiago, o filme, sou eu, claro, mas também é o Santiago, é a casa e tudo que faz parte do meu passado. Ao contrário de uma obra de ficção, documentário não se faz sozinho. Ainda que prevaleça a relação de subordinação que descrevi acima, nossos filmes são feitos a várias mãos. Por conseguinte, Santiago sou eu, mas também é muita gente. Você poderia considerar Santiago como um documentário político? Olha, político é um desses termos tão gerais que corre o risco de não significar nada, exatamente porque pode significar tudo. Nas mãos de um pensador francês, Branca de Neve é capaz de virar um libelo em favor dos deficientes físicos e a Gata Borralheira, uma denúncia contundente da exploração do trabalho escravo. Levando isso em conta, será que Santiago é político? Imagino que, à luz de determinada interpretação, ele possa ser mais político do que Entre-Atos, cujo tema é a política no sentido mais literal da palavra. Quem vir no filme apenas a questão de classe, chegará a essa conclusão.