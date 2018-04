O perfume do tempo em Horas de Verão, por Charles Berling

Embora não tão conhecido no Brasil, Charles Berling dispõe de excelente reputação na França, e não apenas como ator. Ele é ator e diretor de teatro, com um currículo de mais de 50 encenações, incluindo o Calígula de Albert Camus, que a filha do escritor lhe permitiu ?atualizar?, a partir de anotações de seu pai. Nos anos 60, Luchino Visconti não encontrou essa flexibilidade e foi forçado, pela viúva de Camus, a fazer O Estrangeiro fiel à letra do livro. "Não é o melhor Visconti", observa Berling, mas ele não veio ao Brasil para falar sobre o escritor nem mesmo sobre sua próxima montagem - de Samuel Beckett. Berling visitou São Paulo e Rio integrando a delegação que veio prestigiar o 2º Panorama do Cinema Francês no País, no quadro das comemorações do ano França/Brasil. O filme que o trouxe, Horas de Verão, estreia hoje. É um grande Olivier Assayas. Antecipadamente, um dos melhores do ano. Foram dois encontros com Charles Berling, um formal, a entrevista sobre Horas de Verão, e outro informal, uma feijoada na casa do cônsul da França, regado a caipirinha (para ele). Berling fez filmes que o cinéfilo brasileiro conhece, mas dos quais talvez não se lembre - Ridicule, de Patrice Lecomte, e Lavagem a Seco, de Anne Fontaine. Horas de Verão marca nova parceria do ator com o diretor Assayas, após Les Destinées Sentimentales e Demonlover, em 2000 e 2002. "Ele é muito inteligente e, principalmente, atualizado. Olivier se liga na mudança, tem um olho atento para o que ocorre no mundo, no cinema e na internet." Essa flexibilidade, que o próprio Berling possui, ao atualizar Camus, falta a seu personagem, Fréderic. O filme conta a história dessa família que faz uma comemoração e, logo, um luto. No começo, o aniversário da matriarca traz à França os filhos que moram fora. Discutem o legado do tio pintor, em torno ao qual há um culto do qual a mãe é a oficiante. Em seguida, a família está reunida de novo para saber o que fazer com o espólio - pois a mãe morreu e a casa, os objetos, incluindo quadros e mobiliário do tio, aguardam uma definição. Serão conservados? Vendidos? "Para mim, é um filme sobre o tempo. E sobre o valor do dinheiro, que é um não valor, mas interfere em todas as relações. A família discute memórias, lembranças, objetos. Mas se as lembranças não têm preço, os objetos têm um valor fixado pelo mercado e há uma divisão da família. Frédéric quer manter a casa, seu irmão que vive na China precisa do dinheiro." A globalização ocorre no seio da própria família. "Olivier é muito atraído pelo Oriente, até por sua união com Maggie Cheung, a star chinesa. Mas eu acho que Horas de Verão está mais próximo de Les Destinées Sentimentales, pelo tema da família, do que de Demonlover, a internacionalização e os quadrinhos." Para o espectador brasileiro, não representa muito, porque Berling fala de filmes que tiveram pouca ou nenhuma circulação no País. Em entrevista ao Estado, Assayas disse que a morte na família é decisiva em Horas de Verão e ficou mais importante porque sua mãe morreu pouco antes da filmagem. "É verdade? Adoro Olivier, mas minha relação com ele é profissional. não nos frequentamos. Nem sabia da morte de sua mãe. A minha também morreu não faz muito tempo", diz o ator. Casado com a tataraneta de Charles Eiffel, o mágico do ferro que construiu a famosa torre, Berling acaba de estrear na direção com um documentário para TV sobre o célebre construtor. Sua próxima meta - uma ficção para cinema. Um último elogio para Assayas - "A música. Olivier filma já pensando na música. Ela integra organicamente seu processo criativo."