O percurso dos alimentos nos últimos 10 mil anos As histórias de Movable Feast falam do processo de globalização dos alimentos nos últimos 10 mil anos. O livro segue o caminho que os alimentos tomaram ao longo da História e as maneiras com as quais os seres humanos têm alterado esse percurso histórico. Começando pelos alimentos oriundos de caças até hoje, quando se fazem alimentos geneticamente modificados, o professor da Universidade de Bowling Green State, Kenneth F. Kiple, detalha e investiga assuntos variados, que abrangem do impacto do advento da rede McDonald?s à escassez de tomates na Irlanda. Autor de The Cambridge World History of Food, Kiple revela a transformação da comida de combustível do corpo humano em arte.