O passado que ganha contornos humanos Em Busca da História John van Seters Edusp 400 págs., R$ 69 Os textos bíblicos, ao narrarem as histórias tumultuadas do povo hebreu, não distinguem mito e história. Em Busca da História - Historiografia no Mundo Antigo e As Origens da História Bíblica trata a Bíblia em sua dimensão humana e histórica sem ignorar a poderosa relação de uma comunidade com seu Deus. Professor de Literatura Bíblica na Carolina do Norte, o canadense John van Seters analisa a historiografia bíblica dentro de um panorama que inclui as historiografias grega e de povos vizinhos do Antigo Oriente. Entendendo a historiografia como literatura e traduzido por Simone Maria de Lopes Mello, este livro debate as concepções sobre o passado e as narrações que o interpretam.