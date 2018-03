O parque em chamas A cia. francesa Carabosse apresenta um espetáculo cênico com música e instalações de fogo ao longo do Jardim da Luz. O público percorre os caminhos do parque seguindo o ritmo de canções e das chamas. Instalações de Fogo. Cia. Carabosse, Jardim da Luz, 6ª (1), 22h; sáb. (2), 22h. Grátis. 240 min.