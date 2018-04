O palavrório DATA ESTELAR Mercúrio em quadratura com Netuno e Júpiter; Lua é quarto minguante em Peixes. Enquanto isso, aqui na Terra, nossa espécie humana se dirige ao momento em que substituirá a lei mundana pelo amor, a disciplina pela liberdade e a moral pela espiritualidade. Tão perto estamos disso que a onda de brutalidade fica acirrada para que o medo domine o coração humano, de modo que se evite ao máximo este ponto de ruptura. No entanto, a evolução atingiu seu momento, não pode mais ser detida. Contudo, isto coloca todas as pessoas de bem, sejam elas governantes ou humanos simples, numa saia justa, sendo vítimas um palavrório interminável que só serve para dizer nada, mas que alimenta a ignorância dos que precisam se agarrar a discursos publicados para ter assunto de conversa nos celulares, e-mails, chats e Internet. Áries >>21-03 a 20-04 Quanto mais dura e complicada for a situação mais você terá a chance de demonstrar firmeza e brilho nela. Pense sua evolução pessoal como um caminho onde as situações problemáticas rendem frutos e aceleram o processo. Touro >>21-04 a 20-05 Há inúmeros assuntos obscuros que deixam sua alma bastante nervosa e inquieta, porque pressente perigo. Porém, o mesmo sentem as pessoas que você supõe estarem com a faca e o queixo na mão. Todo mundo está no mesmo barco. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Esse medo que a alma sente circula à solta no mundo. Quando você sintonizar essa frequência leve em conta que provavelmente a intensidade do sentimento será desproporcional ao fato que a causar. Não é seu medo, é o medo do mundo. Câncer >>21-06 a 21-07 Quando sua alma for agraciada com boas atitudes provindas de pessoas conhecidas ou desconhecidas, será sábio deter-se para devolver a elas essa simpatia, enfatizando esta atitude com ardor, para não deixar lugar à dúvidas. Leão>> 22-07 a 22-08 Emita seu brilho, compartilhe sua inteligência, promova a exuberância emocional. Por que você teria de poupar-se e reter suas atitudes? Só por causa das formalidades? Nenhuma formalidade deve valer mais do que espontaneidade. Virgem >>23-08 a 22-09 Você possui um sonho maior que guia seus passos? Provavelmente sim! Porém, é provável também que você tenha esquecido desse sonho maior e que com o tempo as situações cotidianas tenham adquirido um valor desproporcional. Mude isso. Libra >>23-09 a 22-10 Seria ingênuo esperar por algum momento pacífico para fazer o necessário, a vida aqui na Terra procede sob pressão. Por isso, em vez de lutar contra essa pressão, faça logo amizade com ela para reconhecer o que há por trás dela. Escorpião >>23-10 a 21-11 Quando sua alma não consegue compreender uma situação ela reage com frieza e distanciamento, como forma de se proteger. Porém, seria sábio superar o quanto antes esta fase, para entrar em contato com o que está acontecendo. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Você não poderá saber antecipadamente se era ou não propício continuar em frente. Você precisará se atrever a tomar aquelas atitudes que tem em mente para só depois conferir os resultados. Isto é aventura, a aventura da vida. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Divirta-se um pouco mais. Divirta-se especialmente naqueles momentos em que os acontecimentos se tornem duros e pesados. Divirta-se porque a despreocupação será sempre a melhor forma de desarmar as adversidades. Aquário >>21-01 a 19-02 Menos competição e mais colaboração. Esta proposta, que parece longe da realidade atual, é o espírito da civilização que nossa humanidade se encontra agora mesmo em processo de invenção. Participe ativamente deste processo. Peixes >>20-02 a 20-03 A única coisa importante que você deve fazer em primeiro lugar, todos os dias, é conferir se a sua alma continua minimamente em harmonia com o plano diretor de todo o Universo. Sendo desta maneira, o resto virá por agregado.