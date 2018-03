Ó Pai Ó vira trilogia

Ó Pai Ó pode virar trilogia. Prestes a iniciar as gravações da segunda temporada da série, a Globo já trabalha com a hipótese de encerrá-la em uma terceira fase, em 2010. Com direção-geral de Monique Gardenberg, a continuação de Ó Pai Ó começa a ser gravada no dia 12, em Salvador . Tendo como pano de fundo a periferia da Bahia e o Pelourinho, a série segue com seu elenco original: Lázaro Ramos (Roque), Mateus Nachtergaele (Queixão)e o Bando de Teatro Olodum. O cantor Carlinhos Brown e o ator Luis Miranda farão participações especiais na produção, que terá quatro capítulos, com exibição de um por semana. Ainda sem data de estreia definida na Globo, Ó Pai Ó apostará novamente na parte musical e será toda costurada em uma só trama, diferentemente da primeira temporada, em que os episódios não tinham ligação. Na nova fase, tudo vai girar em torno de um tema central: o comprometimento do cortiço de Dona Joana (Luciana de Souza), onde mora Roque (Lázaro Ramos). Luis Miranda será o fiscal da prefeitura disposto a fechar o prédio, que se encontra em estado de calamidade.