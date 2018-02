O outro lado de Datena Para comemorar o aniversário de São Paulo, Datena entrevistou o ator e dramaturgo Juca de Oliveira, em uma cantina italiana, coisa bem típica da cidade. Aos 74 anos, Juca celebra a repercussão de sua peça As Favas com os Escrúpulos, trama de sua autoria e direção de Jô Soares. No Coração do Brasil vai ao ar sábado, às 23h15, na Band.