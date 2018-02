O ônus de estrear junto com Maysa

Há um racha na cúpula da Record sobre a estratégia da casa em lançar um produto na mesma semana (ou quase no mesmo horário, como hoje)em que a Globo promove uma grande estreia. A ousadia do dia é botar no ar a série A Lei e o Crime, de Marcílio Moraes, pouco depois da chegada da minissérie Maysa ao plim-plim. Ainda que a maioria da plateia interessada nos dois títulos não seja a mesma, há quem aponte na coincidência um custo sem benefício: o espaço perdido pelo lançamento do canal na mídia impressa, para o programa da líder.