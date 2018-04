O Olhar Do Outro Nada menos que 23 títulos inéditos, que serão mostrados entre hoje e 4 de junho em três locais - CineSesc, Centro Cultura São Paulo e Cine Olido - formam a programação da mostra 3.ª Imagens do Oriente. Dentre eles, 11 são longas-metragens, sete médias e curtas e cinco animações. O cardápio inclui filmes árabes, iranianos, turcos e curdos, além de títulos de populações muçulmanas, como os bósnios ou do povo Uighur, da China, convertido ao islamismo. A mostra começa com a exibição de O Sal Deste Mar, de Annemrie Jacir, coprodução da Palestina com países europeus. Fala de uma moça de 28 anos, Soraya, nascida e criada em Nova York, que decide conhecer a Palestina, de onde a família foi deportada em 1948. O filme será apresentado hoje no CineSesc, às 20 horas. Outra atração é Deportados, de Massoud Dehnamaki, do Irã, que fala de um rapaz e uma moça que se apaixonam, mas têm de enfrentar os preconceitos religiosos das respectivas famílias. Como pano de fundo, a tensa situação política do país durante a guerra com o Iraque. Também recomendado é Meu Marlo e Brando, de Hüseyin Karabey, da Turquia, envolvendo relações amorosas entre jovens de etnias e credos diferentes. No caso, uma atriz turca se enamora de um rapaz curdo, minoria perseguida no Iraque durante o governo de Saddam Hussein. O relacionamento fica ainda mais complicado depois da invasão dos EUA ao Iraque, quando as comunicações com o exterior são cortadas. Além da exibição dos filmes, a mostra 3.º Imagens do Oriente promoverá encontros com quatro diretores: Inka Stafrace, de Malta, Massoud Bakhshi, do Irã, Montaser Marai, do Kuwait, e Rawan Damen, da Palestina. Haverá também exposição de fotos. Serviço CCSP. Rua Vergueiro, 1.000,tel. 3397-4002. Grátis. Até 7/6. Abertura terça CineSesc. Rua Augusta, 2.075, 3087-0500. R$ 4. Hoje Galeria Olido. Avenida São João, 473, 3331-8399. R$ 1. Até 7/6. Abertura terça