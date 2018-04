O ofício da criação encarado com seriedade

O dominicano Junot Díaz, a alemã Juli Zeh e o bósnio Sasa Stanisic constituem um grupo à parte na literatura contemporânea. Não escrevem na primeira pessoa nem com a pressa dos autores jovens. Suas referências literárias confirmam a seriedade com que encaram o ofício de escritor e, além das inovações formais, o trio foge do esquemático modelo do relato autobiográfico para alcançar a dimensão da parábola. Leia trechos dos três romances Díaz estreou aos 28 anos, em 1996, com Afogado, livro de contos lançado aqui pela mesma editora Record, que agora publica A Fantástica Vida Breve de Oscar Wao. Traços do chileno Roberto Bolaño e da dominicana Julia Alvarez (nascida em Nova York e levada criança para a República Dominicana) surgem aqui e ali na escritura de Junot Díaz, mas o esforço tremendo para entender a língua e a personalidades dos nerds acaba revelando a verdadeira intenção do escritor: transformar a dor do mundo concreto numa linguagem provavelmente odiada pelos historiadores. É provável que os acadêmicos mostrem resistência ao modo como o narrador Yunior relata a invasão de Santo Domingo pelos americanos, em 1965, mas não ao retrato que Díaz faz de sua geração. O dominicano usa a ambição literária do personagem Oscar, frustrada por sua desfavorável situação familiar, para criar uma crônica tocante sobre a assimilação fragmentada da cultura do antípoda, que invariavelmente resulta em conflito interno e drama. Sobre isso, o bósnio Sasa Stanisic revela que sua traumática mudança da Bósnia para a Alemanha trouxe, no entanto, a possibilidade de ver a situação de seu país como um outsider. "Como nasci num lugar onde a Europa se encontra com a Ásia, a mistura de influências culturais me levou a analisar questões como nacionalidade e etnicidade sob uma perspectiva diferente", diz Stanisic, que ganhou há três anos o prêmio literário mais importante da Alemanha (Deutscher Buchpreis) pelo romance Como o Soldado Conserta o Gramofone. Em seu livro, a avó faz o protagonista prometer que manterá viva a memória de seu povo. Aleksandr cumpre a promessa, reinventando o mundo que viu numa alucinada jornada memorialista de quem perde a infância e reconstruiu seu país como uma fábula surrealista. Apesar disso, o epílogo do romance não é nada otimista. Mais pessimista ainda é a alemã Juli Zeh, que deixa o leitor assustado com a protagonista de A Menina Sem Qualidades. Ada, aos 14 anos, comporta-se como um daqueles demônios do livro O Jovem Törless, de Robert Musil, torturando a quem julga inferior. Embora a autora negue ser sua adolescente a incorporação do espírito que ergueu o 3º Reich, Ada traz a crueldade e a perversidade denunciadas por Musil como características de regimes totalitários. Juli Zeh, que detesta os rótulos atrelados a seu romance - entre eles, o de thriller político -, tratou de mudar de gênero mesmo com todo o sucesso dessa sua parábola sobre o niilismo dos jovens no Terceiro Milênio. Continua a revisitar regularmente distopias de autores de ficção científica como Philip K. Dick, e seu recente Corpus Delicti é uma prova disso. A protagonista, Mia, rebela-se contra o sistema totalitário que controla tudo e a todos, lutando para preservar seus direitos individuais numa sociedade em que a submissão é o primeiro - e o mais terrível dos mandamentos.