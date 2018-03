O objetivo imediato DATA ESTELAR Mercúrio ingressa em Gêmeos; Lua que cresce será Vazia, das 13h46 às 21h57, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra, o objetivo mais imediato de todas as pessoas de boa vontade e visão é forjar indivíduos inteligentes e esclarecidos para o futuro de nossa civilização, treinando-os para amar mais a espécie humana do que a si mesmos, incentivando-lhes a visão mais ampla possível da realidade. Neste sentido, há de se fornecer elementos que instruam na arte da política e governo, mas principalmente há de se incentivá-los a louvar todos os dias ao Altíssimo, independentemente de fórmulas doutrinárias e dogmas. O futuro é a união de todos os povos, a eliminação da miséria que o egoísmo provoca. Isto só poderá ser feito em nome da visão unificada de nossa espécie, ocupando o lugar cósmico que lhe é destinado. Áries >>21-03 a 20-04 Este é o momento em que muitas situações e comportamentos teoricamente inaceitáveis se acumulam. Permita isto acontecer sem ainda tomar nenhuma atitude, pois é muito provável que tudo passe tão rapidamente quanto surgiu. Touro >>21-04 a 20-05 Guie seus passos alinhando-se com os mais elevados objetivos com que alguma vez você já sonhou. Enquanto isso, administre as contrariedades e adversidades tendo em vista que todas confirmam o grande caminho escolhido. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Ter algo a dizer não é o mesmo do que ter encontrado a oportunidade certa para dizê-lo. Há frases que precisam ser digeridas até encontrar-se a forma mais sábia de dizê-las. De outro modo, criariam o efeito oposto ao esperado. Câncer >>21-06 a 21-07 Você não precisará buscar o pior nas pessoas próximas, elas se encarregarão de mostrá-lo de forma espontânea. O problema não é esse, mas a tentação de entrar na onda delas e, assim, você também mostrar seu pior lado possível. Leão>> 22-07 a 22-08 Brinque com os problemas, mas leve-os à serio também. Pode uma coisa dessas? Claro que pode! Não apenas se pode brincar com os problemas sérios como também esta seria a atitude verdadeiramente eficiente para solucioná-los. Virgem >>23-08 a 22-09 Nem todas as decisões estão em suas mãos e, por isso, você depende do que as outras pessoas opinarem e fizerem. É aqui que o carro pega, porque se coloca em questão a suposta independência de que a sua alma tanto se gaba. Libra >>23-09 a 22-10 Anda difícil preservar o olhar positivo sobre a realidade e, principalmente, sobre a atitude que certas pessoas insistem em tomar. Entretanto, sem um mínimo desta visão positiva, a onda de cinismo logo tomaria conta de toda a sua alma. Escorpião >>23-10 a 21-11 Nada de deixar para depois! O que surgir terá de ser administrado imediatamente, porque de outro modo se perderia de vista a eficiência. Aceite as demoras provocadas pelas novas tarefas que surgirem à frente. Será melhor assim. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Cansar-se de esperar é sinônimo de tomar atitudes que provocariam problemas. As coisas demoram o que precisam demorar, inclusive porque o amadurecimento não poderia ser acelerado, sob pena de tudo estragar-se no caminho. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Quando você conseguir pensar em sua própria vida e nas atitudes que toma da forma mais honesta possível, então facilitará o caminho para que as pessoas aceitem sua presença e, finalmente, perdoem as mágoas e ofensas. Aquário >>21-01 a 19-02 Há segredos que precisam ser revelados, porque a alma não precisa carregar o peso que eles causam. A revelação dos segredos é temível, porque desintegra uma parte da realidade, mas só a que provoca miséria e desentendimento. Peixes >>20-02 a 20-03 A atitude que facilitará as transformação que são necessárias será a de você modificar o sistema de valores morais e éticos com que julga o mundo e as pessoas. Modificar e aprimorar esses valores causará um profundo impacto.