'O nu na arte é presente em todos os museus do mundo', diz curador do MAM

Uma nova polêmica foi criada nas redes sociais após uma performance artística: dessa vez, páginas viralizaram conteúdos mostrando fotos e vídeos registrados no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), que mostram uma menina, que aparenta ter em torno de cinco anos, tocando os pés de um artista nu que estava imóvel e deitado sobre o chão.

A performance ocorreu na última terça-feira, 26, na abertura da 35º Panorama da Arte Brasileira, tradicional exposição bienal do museu. O artista e performer carioca Wagner Schwartz apresentou sua La Bête, performance que apresenta desde 2015 a partir da leitura da série Bichos, de Lygia Clark.

+ Interação de criança com homem nu gera polêmica após abertura de exposição no MAM

Segundo o site do ator (que foi contatado pela reportagem mas preferiu não se manifestar), na performance ele manipula uma réplica de plástico de uma das esculturas da série, e o objeto "permite a articulação das diferentes partes do seu corpo através de suas dobradiças", quando o público é convidado a participar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, a criança parece mostrar curiosidade enquanto engatinha pelo tatame, vendo uma mulher adulta tocar os pés do artista. A mulher a incentiva a participar, a menina ri, toca rapidamente os dedos dos pés e o pulso dele, e volta à plateia diante de sorrisos do público.

"O nu na arte é presente nos museus do mundo inteiro, desde a arte pré-histórica, há 12 mil anos", diz o curador do MAM, Felipe Chaimovich, ao Estado. "Isso é uma presença constante. Por outro lado, a questão específica da obra da Lygia Clark, grande pano de fundo da nova objetividade brasileira, tema desse panorama, é a obra participativa. Isso que foi trabalhado nessa performance", explicou.

"Temos que refletir com uma visão mais ampla de história. Estamos falando de uma coisa que tem 12 mil anos. Não é uma questão pontual da arte contemporânea. Estamos falando dos museus do mundo inteiro."

+ Associação Brasileira de Críticos de Arte repudia tentativas de censura

As críticas, que se multiplicaram em publicações durante a madrugada e a tarde desta sexta-feira, 29, acusam o museu de "incentivo à pedofilia". O teor dos comentários é o mesmo daqueles que levaram o Santander Cultural a encerrar a exposição Queermuseu, alvo de protesto ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL) em Porto Alegre.

Conforme programa divulgado anteriormente, a performance só ocorreria uma vez. "As referências à inadequação da situação são fora de contexto", diz uma nota do museu.

Leia a íntegra da nota divulgada pelo MAM:

"O Museu Arte de Moderna de São Paulo informa que a performance 'La Bête', que está sendo questionada em páginas no Facebook, foi realizada na abertura da Mostra Panorama da Arte Brasileira, em apresentação única.

A sala estava devidamente sinalizada sobre o teor da apresentação, incluindo a nudez artística, seguindo o procedimento regularmente adotado pela instituição de informar os visitantes quanto a temas sensíveis.

O trabalho apresentado na ocasião não tem conteúdo erótico e trata-se de uma leitura interpretativa da obra Bicho, de Lygia Clark, historicamente reconhecida pelas suas proposições artísticas interativas.

Importante ressaltar que o material apresentado nas plataformas digitais não apresenta este contexto e não informa que a criança que aparece no vídeo estava acompanhada e supervisionada por sua mãe. As referências à inadequação da situação são resultado de desinformação, deturpação do contexto e do significado da obra.

O MAM reafirma que dedica especial atenção à orientação do público quanto ao teor de suas iniciativas, apontando com clareza eventuais temas sensíveis em exposição.

O Museu lamenta as interpretações açodadas e manifestações de ódio e de intimidação à liberdade de expressão que rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

A instituição acredita no diálogo e no debate plural como modo de convivência no ambiente democrático, desde que pautados pela racionalidade e a correta compreensão dos fatos."