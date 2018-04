O novo amigo gay?

ENTRELINHAS

Em seu segundo domingo no SBT, Eliana marcou média de 13 pontos de audiência, bateu o Tudo É Possível, sua antiga atração na Record, e ficou por uma hora seguida, das 15 h às 16 h, em primeiro lugar no Ibope, à frente do Faustão na Globo.

A Record tratou de descolar uma "Maísa cover"para o Tudo É Possível, de Ana Hickmann. A menina Vitória, que funciona como assistente de palco da apresentadora, está longe das tiradas da Maísa original.

Amigos da coluna querem saber: por que a Globo sempre corta a execução do Hino Nacional nos jogos do Brasileirão e a Band exibe o hino inteiro?

Olga Bongiovanni volta à TV hoje, pela TV Aparecida, que completa 4 anos no ar. O programa, das 19h15 às 21h, faz parte da empreitada da emissora católica em repaginar seu conceito.

Carlos Nascimento e Hebe ainda não foram chamados por Silvio Santos para renovarem seus contratos com o SBT, que vencem em dezembro.

Nascimento deve renovar logo, sem maiores problemas. Já Hebe, com as novas contratações da emissora a peso de ouro, deve bater o pé por um bom aumento.

"Stefhany - a absoluta - desmente convite de reality na TV e comemora seus 18 anos com show em São Paulo", esclarece nota da assessoria de imprensa da cantora, sobre a suposta participação dela em A Fazenda 2, da Record. Então tá!